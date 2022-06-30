本报记者 刘 峣

初雯雯（右一）和团队成员在观察灌木柳。

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红外摄像机拍摄的河狸照片。

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河狸在野外修水坝。

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近年来，以AI（人工智能）、云计算为代表的数字技术，逐步成为驱动实体产业和数字经济高质量发展的重要引擎。技术创新成果通过科技普惠的形式，成为助力解决社会痛点、传递温暖的最佳途径。

日前，由腾讯公司与中国儿童中心联合主办的第二届腾讯Light·公益创新挑战赛进行了决赛路演。比赛中，许多年轻的团队展示了“温暖世界”的公益创意。

为河狸建“食堂”

外表憨态可掬的河狸，是一种水陆两栖哺乳动物。生活在中国的河狸叫做“蒙新河狸”，分布在新疆维吾尔自治区阿勒泰地区，是国家一级保护动物。2018年，中国蒙新河狸的种群数量仅有500只左右，存在濒临灭绝的风险。

也是在那一年，从北京林业大学毕业的“90后”姑娘初雯雯来到阿勒泰，从父亲手中接过了蒙新河狸保护工作的重任。为了保护好河狸，初雯雯和志愿者们成立了阿勒泰地区自然保护协会，为蒙新河狸建立系统化信息数据库，并设计体系化的保护方案。

蒙新河狸的生存离不开灌木，灌木既是河狸的主要食物来源，也是河狸等野生动物繁衍、生活和躲避天敌的“庇护所”。由于灌木植物并非经济作物，此前在阿勒泰种植数量很少。为此，初雯雯和协会成员发起了“河狸食堂”项目，在阿勒泰乌伦古河流域较大面积地修复灌木植被群落，种下了60多万棵灌木柳树苗。

种灌木柳绝非一锤子买卖。种在哪儿、种的效果如何都离不开科学研判。

团队成员介绍，在种树前后，需要对该区域的区域生境和生物多样性变化进行观测和分析——这片区域出现了哪些动物？频率高了还是低了？物种新增了还是流失了？阿勒泰地区自然保护协会成员王大鹏说，为了长期观察栖息地的生物多样性变化，团队在野外架设了500多台红外相机进行观测，一年观测的视频容量就达五六百太字节（T）。

一开始，团队不得不用人工识别的“笨办法”来记录视频中不同动物出现的频率。十几名研究生加上200多名线上志愿者，往往要耗费两三个月甚至半年的时间，才能完成卷帙浩繁的数据分析，准确率也难以保证。在北京林业大学科研团队的推荐下，团队成员借助腾讯云图像识别等AI技术，快速识别相机拍摄的动物种类。

“就像人脸识别一样，AI通过‘艰苦’的学习和理解后，也具备了‘鸟脸识别’‘豹脸识别’等功能。我们的工作效率一下就提起来了。”王大鹏说，在AI技术的帮助下，原本几个月的人工审核缩短到了两天，大大提升了河狸的保护效率。

在团队的努力下，短短几年间，阿勒泰蒙新河狸的种群数量从500只增加到620只左右，增幅达20%。不仅如此，基于野生动物栖息地的修复，当地的虎鼬、大白鹭等野生动物数量也在迅速增长。

“在生物多样性保护领域，AI的技术支撑让我们实现了突破。现在，我们已经可以自豪地把成果拿到联合国去讲了。”王大鹏说。2021年底，初雯雯登上了联合国《生物多样性公约》缔约方大会第十五次会议（COP15）的开幕式，向世界讲述了中国青年保护河狸的故事。

拍张照片测黄疸

2021年，中国新生婴儿人数约1062万人，其中具有黄疸症状者约513万人。虽然绝大多数新生儿的黄疸症状会逐渐消退，但严重的黄疸会引发运动障碍、智力低下、语言障碍、癫痫等后遗症，黄疸的监测至关重要。

在此前，来自悦智AI实验室的宋夏对黄疸并不了解。直到团队伙伴的小孩受到黄疸困扰，才发现相当数量的新生儿受黄疸困扰的问题。

能否利用技术优势，为新生儿的父母做点事情？团队成员研究发现，目前测定宝宝的黄疸程度，一般通过血液检验或黄疸仪检测，两种方式都需要抱着孩子跑医院，极易造成医疗资源的拥堵。

出现黄疸的宝宝由于皮肤胆红素的沉积，会出现“黄染现象”。可否借助AI图像识别技术检测黄疸、免去家长的后顾之忧？宋夏和团队成员决定试一试。

两年前，团队成员开发出了线上黄疸测试小程序/App“保健熊”，家长对婴儿身体相关部位进行“四连拍”并上传图片后，AI便可对新生儿是否患有黄疸疾病及其严重程度进行智能判断。宋夏说，“保健熊”对黄疸的判断不仅依靠图像识别，还在算法模型中加入了医疗机构提供的黄疸常见表象沉淀知识库，提高了黄疸识别的精确度。

为了收集更多样本，提升AI的学习和识别能力，宋夏和同事们四处奔波求合作，又利用主业之外的时间“敲代码”，优化算法。随着样本数量的增加，AI识别准确度不断提高。宋夏说，目前产品的样本量已达十万级，在接入腾讯云接口、检测优化过后，识别准确率提高到了92%至97%左右。

目前，该产品已接入广州市卫健委官方公号“广州健康通”，作为患儿黄疸随访的远程工具，识别结果会同步至合作医院，由医生做最终的治疗决策。

“如今，产品的使用频次已经接近1000万次了。我们希望让更多父母享受到较为精准的黄疸识别，并通过医院的技术手段，给宝宝提供更好的解决方案。”宋夏说。

带动公益事业发展

据了解，此次公益创新挑战赛设置了三大赛题：生物多样性保护/教育、未成年人安全保护/教育和素养教育。决赛路演中，共有24支队伍展示了利用腾讯云AI等产品开发的公益项目——

“豆粉面团”项目团队在城市社区中打造了一个“智能化社区流浪猫直播服务站”。一方面，流浪猫可以“入驻”服务站，便于周围居民及时救助；另一方面通过线上平台普及科学养宠知识，帮助流浪猫得到领养、回归家庭；

“护瞳计划”团队针对中国青少年近视率逐年递增的问题开发了“智能眼护理防御系统”，基于小程序、APP、儿童手表等软硬件，使用电子化视力表实时、准确测试儿童视力。同时可根据儿童使用手机时长，远程控制开关；

“北辰之星”团队长期关注留守儿童普通话教育，团队中的大学生成员利用云语音识别技术，设计了“语言海洋泡泡”小程序，留守在乡村的孩子可以通过跟读等方式，高效学习普通话。目前，产品已在四川理塘开展试点运用，还支持藏汉/藏英内容互通。

腾讯云副总裁、腾讯优图实验室总经理吴运声说，与去年的首届比赛相比，今年的参赛队伍在创意的广度、深度和完整度上进步明显。AI的最大价值是“服务于人”，随着AI技术落地到各个产业之中，也一定会反哺到公益平台。

(责编：周志华(实习生)、杨光宇)