人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

央行——

为实体经济提供更有力支持

2022年06月30日05:28 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京6月29日电  （记者吴秋余）中国人民银行货币政策委员会2022年第二季度（总第九十七次）例会日前在北京召开。会议认为，今年以来我国坚持统筹疫情防控和经济社会发展，有效实施宏观政策，最大程度稳住经济社会发展基本盘；稳健的货币政策灵活适度，保持连续性、稳定性、可持续性，科学管理市场预期，努力服务实体经济，有效防控金融风险。

　　会议提出，构建金融有效支持实体经济的体制机制，完善金融支持创新体系，引导金融机构增加制造业中长期贷款，着力稳定产业链供应链，努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。


　　《 人民日报 》（ 2022年06月30日 05 版）
(责编：袁勃、杨光宇)

分享让更多人看到

推荐阅读
2022移动互联网蓝皮书：数字政府建设进入深化提质新阶段
　　人民网北京6月29日电（记者王震）6月29日，人民网研究院发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）指出，2021年数字政府建设从探索进人深化提质新阶段，助力政务服务水平显著提升。 在体制机制上，各地政务服务建立“好差评”制度，使居民可以像网购一样对政府服务给予评价。…
2022移动互联网蓝皮书：在线文旅、外卖、手游引领新型消费
　　人民网北京6月29日电（记者王震）2021年，我国在线旅行预订用户规模达3.9亿，网上外卖用户规模达5.44亿，游戏用户规模达6.66亿人……6月29日，人民网研究院发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）指出，基于移动互联网的在线文旅、手机外卖、移动游戏等产业正在引领新型消费，成为我国经济发展新引擎。 在线文旅方面，截至2021年12月，我国在线旅行预订用户规模达3.97亿，较上年同期增加5466万。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部