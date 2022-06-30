本报北京6月29日电 （记者吴秋余）中国人民银行货币政策委员会2022年第二季度（总第九十七次）例会日前在北京召开。会议认为，今年以来我国坚持统筹疫情防控和经济社会发展，有效实施宏观政策，最大程度稳住经济社会发展基本盘；稳健的货币政策灵活适度，保持连续性、稳定性、可持续性，科学管理市场预期，努力服务实体经济，有效防控金融风险。

会议提出，构建金融有效支持实体经济的体制机制，完善金融支持创新体系，引导金融机构增加制造业中长期贷款，着力稳定产业链供应链，努力做到金融对民营企业的支持与民营企业对经济社会发展的贡献相适应，以促进实现碳达峰、碳中和为目标完善绿色金融体系。

《 人民日报 》（ 2022年06月30日 05 版）

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