天问一号完成既定科学探测任务
2022年06月30日06:34 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月29日电 （记者冯华）记者从国家航天局获悉：截至2022年6月29日，天问一号任务环绕器正常飞行706天，获取了覆盖火星全球的中分辨率影像数据，各科学载荷均实现火星全球探测。天问一号任务环绕器和火星车均完成既定科学探测任务。
据介绍，天问一号任务经过近两年的飞行和探测，火星车和环绕器配置的13台科学载荷共获得约1040GB原始科学数据，经过地面接收处理，形成的标准科学数据产品，按月滚动提交给科学家团队进行分析、解译，有关科学成果已在国内外知名学术刊物陆续发表。
《 人民日报 》（ 2022年06月30日 17 版）
(责编：袁勃、杨光宇)
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