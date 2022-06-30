截至5月底
可再生能源发电总装机超11亿千瓦
2022年06月30日08:33 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京6月29日电 （记者丁怡婷）记者从国家能源局获悉：截至5月底，我国可再生能源发电总装机突破11亿千瓦，同比增长15.1%。其中，常规水电3.6亿千瓦、抽水蓄能0.4亿千瓦，风电、光伏发电、生物质发电等新能源发电装机突破7亿千瓦。
1—5月，全国可再生能源发电新增装机4349万千瓦，占全国发电新增装机82.1%，已成为我国发电新增装机的主体。全国可再生能源发电量达1.06万亿千瓦时，同比增长16.8%，约占全社会用电量31.5%。
《 人民日报 》（ 2022年06月30日 17 版）
(责编：罗知之、陈键)
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