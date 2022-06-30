原标题：全国登记在册市场主体达1.59亿户

本报北京6月29日讯（记者佘颖）市场监管总局29日举行的第二季度例行新闻发布会透露，截至5月底，全国登记在册市场主体1.59亿户，比2021年底增长3.6%。其中企业5011.9万户、增长3.5%，个体工商户1.07亿户、增长3.7%，农民专业合作社222.7万户、增长0.4%。今年前5月，全国新设市场主体1151.4万户，同比增长0.8%。

今年以来，尽管市场主体遇到一些新情况、新困难，但随着国家政策支持力度不断加大，市场主体发展韧性也在不断增强，新设市场主体数量保持基本平稳。前5月，全国新设个体工商户805.7万户，同比增长3.8%，表现出较强韧性。

市场监管总局标准创新司司长肖寒介绍，我国大力开展企业标准“领跑者”制度实施工作，目前1276家企业的2160项标准成为全国的“领跑者”，激发了企业创新活力。目前，全国近200个城市4.3万家企业，与3565个国际国外先进标准进行比对，推动1379个产品门类的10万余项产品对标达标，以先进标准引领企业产品质量提升。

市场监管总局登记注册局局长杨红灿表示，当前个体工商户发展总体平稳，但受多重因素影响，仍存在政策获得感不强、流动性不足、成本上涨等困难。市场监管总局将从税费优惠、房租减免、金融支持、就业培训等方面提出一揽子支持措施，同时深入研究对个体工商户分型分类帮扶、建立“一站式”服务平台等，健全个体工商户服务保障体系，优化发展环境。据悉，市场监管总局将于第三季度会同相关部门开展“个体工商户服务月”活动。

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