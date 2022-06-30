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为什么职业打假争议再起

李万祥
2022年06月30日08:57 | 来源：中国经济网
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原标题：为什么职业打假争议再起

最近，关于“职业打假”争议再起。有的顾客一次购买150碗扣肉，以“三无产品”为由向自制食品店主索赔5万元；有的买家一个月内在某购物平台狂下633单，之后申请退款624单，而且只退款不退货。不少案例中，“打假人”赢了官司，却也背负上以打假牟利之名。

买到假冒伪劣产品，消费者有权依法维护自身权益。打击侵权假冒伪劣，人人有责，而且倡导全民参与、社会共治。作为行政执法、行业监督的补充，依法依规的打假行为有利于推动商家自我改进，维护消费者权益。我国消费者权益保护法、食品安全法等相关法律不仅支持保护消费者，而且明确规定了赔偿制度。

如果商家蓄意制假售假，就将面临惩罚性赔偿。但是，也因为赔偿数额大，有利可图，一些人加入职业打假人队伍。实际上，所谓“职业打假”或“职业打假人”并非法律概念，对其理解也各有不同：或是以打假牟利，实现自我价值；或是体现专业性，出于公义打假，维护消费公平。但要明确一点，任何一种打假行为，都须在法律框架内进行。

打假的界限在哪里？首先要明确，打的是“假”，即打假的前提是有假货。打假者专门针对造假者，特别是对于食品药品领域的制假、售假等行为“零容忍”。其次要依法索赔，防止敲诈勒索，不能把维权打假变成恶意投诉举报和超出法律允许范围的“狮子大开口”。

有的打假者不关心商品质量好坏，是不是安全，也不关心监管部门是否依法行政，而是以保护消费者权益为借口，把打假作为一种牟利手段。有的打假者反复利用投诉举报、复议诉讼等手段对商家施压，以达到赔偿目的；有的打假人还呈现出“抱团打假”的趋势。部分商家不堪其扰。这也是很多人对职业打假行为给予否定性评价的缘由，网上甚至推出教商家如何防范职业打假人的攻略。

如果以打假为名，实则是敲诈勒索，这种职业打假干不得。碰触法律红线、违背诚信原则，通过偷换商品等不正当手段进行打假，更是严重损害市场主体权益和市场秩序。2019年5月，中共中央、国务院印发《关于深化改革加强食品安全工作的意见》强调，对恶意举报非法牟利的行为，要依法严厉打击；同年8月，国务院办公厅印发《关于促进平台经济规范健康发展的指导意见》明确，依法打击网络欺诈行为和以“打假”为名的敲诈勒索行为。

随着市场发展，打假行为的边界有待进一步厘清。针对职业打假人的牟利性打假行为，有必要从政策层面上升到法律层面，进一步健全完善相关法律法规，予以明确界定。相关部门需加强对职业打假人投诉举报的规范和引导，使其依法依规参与打击侵权假冒，发挥好遏制制假售假、净化市场的积极作用。人民法院对于消费索赔类的民事纠纷案件要加大研究，进一步统一裁判尺度，明确规则，不能“同案不同判”，存在地区差异。

(责编：罗知之、陈键)

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