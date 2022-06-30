曾金华

原标题：印花税法实施受关注

7月1日起，《中华人民共和国印花税法》施行。这部由全国人大常委会于2021年6月10日通过的税法开始实施，意味着落实税收法定原则再迈一步。值得关注的是，新法基本维持现行税率水平，证券交易等税目维持现行税率不变。同时，运输合同等部分税目的税率有所降低。

印花税是对经济活动中书立应税凭证、进行证券交易行为所征收的一种税，因采用在应税凭证上粘贴印花税票作为完税的标志而得名，在我国税收体系中属于“小税种”，同时又受到社会特别是资本市场高度关注。1988年8月，国务院发布《印花税暂行条例》，规定书立或者领受合同、产权转移书据、营业账簿和权利、许可证照等应税凭证的单位和个人应当缴纳印花税。1992年，国家统一对上海和深圳证券交易所的股票交易征收印花税。

统计显示，2021年我国印花税收入4076亿元，同比增长32%。其中，证券交易印花税2478亿元，同比增长39.7%。今年前5月，印花税收入2165亿元，比上年同期增长13.7%。其中，证券交易印花税1413亿元，比上年同期增长15%。

“从实际执行情况看，印花税税制要素基本合理，运行比较平稳。制定印花税法，总体上按照税制平移的思路，保持现行税制框架和税负水平基本不变，将《暂行条例》和证券交易印花税有关规定上升为法律。同时，根据实际情况对部分内容作了必要调整，适当简并税目、降低部分税率。”财政部部长刘昆在向全国人大常委会作法律草案说明时表示。

北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红认为，印花税立法是落实税收法定原则的重要一步，有利于推动完善税收法律制度，提高税收制度规范化、法治化水平，减少自由裁量权，稳定市场预期，促进税收征管更加科学规范。

“虽然印花税在我国税收体系中属于收入占比较小的税种，但是由于其主要对在经营交易或证券交易中书立的应税凭证征税，所以影响面较广，涉及企业、个人在日常经营交易中的各个方面。因此，完善印花税立法对于促进我国市场法制环境的完善具有积极意义。”李旭红说。

根据印花税法，借款合同、买卖合同、技术合同、证券交易等税目维持现行税率不变。其中，证券交易印花税对证券交易的出让方征收，不对受让方征收，税率为成交金额的千分之一。

制定印花税法总体上按照税制平移的思路，但其中一些变化不乏亮点。比如，税目税率方面，在基本维持现行税率水平的同时，适当简并税目税率、减轻税负。其中，加工承揽合同、建设工程勘察设计合同、货物运输合同的税率由万分之五降为万分之三；营业账簿的税率由万分之五降为万分之二点五。此外，取消对权利、许可证照每件征收5元印花税的规定。

李旭红认为，此次印花税立法基本采取保持税负平移或适当降低税收负担的做法，以减轻市场主体负担、促进市场主体交易。

同时，在计税依据的设计上，进一步规范了计税依据，避免重复征税，促进专业化分工。“比如，同一应税凭证由两方以上当事人书立的，按照各自涉及的金额分别计算应纳税额，这样可以明确交易主体各自的税收负担，避免重复计税。又如，应税合同的计税依据，为合同所列的金额，不包括列明的增值税税款，这样可以减小合同主体的计税基础，降低税负。”李旭红说。

党的十八大以来，落实税收法定原则进程加快，一些条例相继上升为法律。目前，现行18个税种中有12个完成立法，增值税、消费税、土地增值税等税收立法也在稳步推进。

“总体而言，印花税由小见大。从印花税法的颁布和实施可以看出，我国加速推进税收立法，优化税收营商环境，创造更有利的投资、交易条件，增强了市场主体信心，形成了良好的市场预期，促进宏观经济稳定运行。”李旭红说。

(责编：罗知之、陈键)