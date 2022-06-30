周 雷

原标题：国企办医疗机构改革基本完成

近日，国有企业办医疗机构改革任务基本完成。国务院国资委副主任翁杰明表示，对于优化支持国有企业办医疗机构高质量发展，多部委已达成一致，在纳入地方规划、落实资金投入、医院定级、职称评定、科研项目申报等方面明确了支持政策，确保国有企业办医疗机构按规定与政府办医疗机构享有同等待遇。

国有企业办医疗机构改革，是剥离国有企业办社会职能和解决历史遗留问题的一项重要任务。按照政策要求，不以医疗健康为主业的国有企业原则上不再直接管理医疗机构。共有69家中央企业和29个地方涉及医疗机构深化改革，其中航天科工、兵器装备集团、中国石油等54家中央企业和山西、江西、河南等23个省（区、市）全面完成改革任务，进一步减轻了企业负担，使企业得以轻装上阵、公平参与市场竞争。

截至目前，全国国资系统监管企业2525个医疗机构（涉及职工21.7万人），已完成改革2515个，完成率99.6%。其中，移交地方政府506个，占20.0%；以医疗健康为主业的国有企业整合978个，占38.7%；引入社会资本改制440个，占17.4%；关闭撤销591个，占23.5%。

开展专业化整合，是推进国有企业办医疗机构改革的重要方式。国资委指导支持以医疗健康为主业的国有企业抓住机遇，积极参与重组并购，提高医疗资源集成效应。通用技术集团、华润集团、国药集团着力构建大健康生态系统，以市场化方式整合医疗资源，发展成为规模实力进一步壮大、业务布局进一步优化、产业链优势进一步增强的央企医疗集团，目前共有医疗机构662个、床位数8.9万张。山东省、陕西省组建区域健康医疗集团，深入推进本省国企医疗机构重组整合，加快培育龙头企业。

按照下一步工作安排，除了稳妥有序推进国有企业办医疗机构改革扫尾工作之外，还要着力做强做优国有企业医疗健康集团。“目前，医疗机构初步实现专业化整合，但真正做强做优，还有很长的路要走。”翁杰明强调，国有企业办医疗机构要坚持公益性导向，围绕医疗服务核心，逐步向上下游产业链延伸，积极促进与养老、大健康等融合发展，在康复、护理、精神卫生等专科领域有效探索，实现经济效益和社会效益双赢。

据悉，经过多年努力，国有企业办医疗机构探索出了一条改革发展之路，但与政府办公立医院相比，仍面临一些困难和问题。2020年年底召开的国务院有关专题会议要求，国务院国资委、国家卫生健康委牵头会同相关部门，研究提出优化支持国有企业办医疗机构高质量发展的方案。“经过多次沟通协调，目前各方已达成一致，在纳入地方规划、落实资金投入、医院定级、职称评定、科研项目申报等方面明确了支持政策，确保国有企业办医疗机构按规定与政府办医疗机构享有同等待遇。”翁杰明表示，国资委党委会已经审议通过方案，近期将会同有关部门履行报批程序。

(责编：罗知之、陈键)