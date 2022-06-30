原标题：新能源不是20年前的房地产

当前，我国在新能源利用方面已经领跑全球，只要有先进、经济的绿色技术，我国不仅能有效保障能源安全、实现能源独立，也可最大限度地实现能源的有效利用，最终在全球范围内建立竞争优势。

在近日举行的2022年新能源汽车产业链投资年会上，有经济学家表示，当下新能源相关的产业是未来最有希望、最具爆发力的领域。从长远看，当下不投新能源，就像20年前没买房。这种观点似乎点燃了投资者的热情，本处于反弹阶段的A股新能源板块再次加速上涨，大有重回风口之势。

新能源到底是不是20年前的房地产？对于这个热点话题并不能简单下结论。如果从投资规模、经济拉动效应和增长潜力来看，那么新能源与房地产尽管有相似之处，但不能简单等同。

据分析，一个产业的增加值占比达到5%时就成长为支柱产业，而房地产对我国GDP的贡献曾一度超过10%。房地产作为国民经济支柱产业，不仅能直接拉动建材工业、建筑设备工业、建筑机械工业以及冶金、化工、运输机械、仪表等行业发展，还会影响家用电器、家具等民用工业以及旅游、园林、运输业、商业、服务业等第三产业发展。从2000年起，中国经济的飞速发展确与房地产业密不可分。

新能源主要包括新能源汽车和新能源电力两大产业。先看新能源汽车，经过100多年的发展，汽车制造已成为世界上规模最大、产值最高的产业之一。汽车产业对各国工业结构升级和相关产业发展有很强的带动作用，具有产业关联度高、涉及面广、技术要求高、零部件数量多、附加值高等特点，同时具有明显的规模效应。目前，我国已在新能源汽车产业链上形成优势，拉动经济效益已经显现。有数据显示，未来整个新能源汽车的产业链规模将超10万亿元。

再看新能源电力，按照2060年非化石能源消费比重达到80%以上测算，风电、太阳能发电等新能源发电装机将达到数十亿千瓦，成为电力供应主体。分析表明，到2050年面向中国碳中和的直接投资至少可达140万亿元，若考虑到关联投资，实际投资潜力远大于该规模。

不同于房地产投资的短期刺激效应，新能源投资的长期效应要远高于短期效应。随着经济不断发展，过高的房地产投资比例和过热的房地产业发展现状成为突出问题。拉动经济增长的主要手段，应从“盖房子”逐渐转移到以新能源为主体的零碳能源系统和以数字技术为核心的现代产业体系重构上去。

哈佛商学院教授迈克尔·波特在《国家竞争优势》一书中提出，在国家层面上，“竞争力”的唯一意义就是国家生产力。国家经济升级需要生产力持续提高，而能源是其中一大关键生产力要素。纵观能源发展史，能源体系的每一次重构都释放出推动经济效率提升的巨大力量，有效促进了经济增长。在第一次工业革命中，煤炭成为主角。煤炭能量密度比木材更高，且储量丰富，人们可以以低廉的成本为蒸汽机提供动力，生产力大幅提高的同时，大规模远距离贸易成为可能，也加速了处于供应链每一环节的产业的发展。这个阶段英国率先完成转型，成为当时世界上最发达的国家。

第二次工业革命中，石油成为主角。石油能量密度更高，生产过程更简单、安全，也更清洁方便，可以精炼成多种燃料和化工原料，各方面都优于煤炭。石油的出现进一步提高了现代经济的生产力，使得更快速的远距离飞行成为可能，进一步深化了全球化进程。在20世纪上半叶，美国是世界上最主要的产油国，借助丰富、廉价的石油，美国国力得以极大增强。

与前两次工业革命不同，新一轮工业革命将以分布在世界各地、随处可见的可再生能源为基础。科学家指出，太阳光线一个小时的照射所产生的能量足以支撑全球经济运行一整年。新一轮能源要素的切换无疑将改变整个世界。当前，我国在新能源利用方面已经领跑全球，只要有先进、经济的绿色技术，我国不仅能有效保障能源安全、实现能源独立，也可最大限度地实现能源的有效利用并维持经济的低成本、高效、可持续发展，最终在全球范围内建立竞争优势。

因此，从长期视角来看，显然不能将新能源简单等同于20年前的房地产，新能源将给人类进步和我国经济社会发展带来更为深远的影响。

(责编：罗知之、陈键)