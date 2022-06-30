陈果静

原标题：满足传统行业低碳转型融资需求

图为民生银行杭州分行客户经理（右一）与杭州普天乐电缆有限公司通信车间主任沟通知识产权质押融资业务。

杨 寅摄

6月22日，银行间市场首批5单转型债券项目成功发行。首批5单转型债券发行人分别是华能国际、大唐国际、中铝股份、万华化学及山钢集团，募集资金主要用于天然气热电联产项目建设、电解铝节能技改、动能转换升级减量置换等转型领域。

2020年9月，中国提出“双碳”目标，承诺实现从碳达峰到碳中和的时间，远远少于发达国家所用的时间。短时间内实现社会经济全面低碳转型，既需要支持绿色产业项目，同时也要支持高碳行业转型发展。

经济日报记者获悉，5月31日，交易商协会发布《关于开展转型债券相关创新试点的通知》。转型债券是指为支持适应环境改善和应对气候变化，募集资金专项用于低碳转型领域的债务融资工具，通过专项产品为行业转型发展精准引入资金活水。

中国银行投资银行与资产管理部副总经理刘林表示，转型金融近年来在国内外得到了广泛关注和快速响应，转型债券服务于长期可持续发展理念，可以将金融资源与实体经济转型有效衔接起来，推动我国转型金融体系进一步完善，将成为我国绿色金融的重要补充。

市场人士指出，首批5单项目对发行人层面整体转型规划和路径、募投项目领域、预计或实际的转型效益等方面进行了详细的披露；同时，均出具了第三方评估认证报告，对发行人低碳转型规划、募集资金投向使用与管理、项目评估与筛选、环境效益、信息披露等内容进行了全方位评估认证。

“转型债券相关创新试点是银行间市场在绿色和可持续金融领域的又一重要举措。”气候债券倡议组织（CBI）中国项目负责人谢文泓表示，转型债券相关创新试点是银行间市场在绿色和可持续金融领域的又一重要举措，将有利于引导市场资金支持高碳排放行业进行迅速和根本性的低碳转型。此次在银行间市场发行的首批转型债券支持项目选取了电力、钢铁、化工等投资者最关注同时也是低碳转型效益较为显著的几大行业；同时，参考国际经验和全球投资者对转型金融产品的要求，首批项目发行人进行了详细的信息披露和严谨的外部评估。

具体来看，华能国际转型债券募集资金将用于华能天津临港经济区燃气热电联产工程项目。利用天然气能源产生热量和电力，是全球公认的节约能源、改善环境、增强城市基础设施功能的重要措施，具有良好的经济和社会效益，是实现循环经济的重要技术手段。大唐国际转型债券募集资金用于高井燃气热电项目。本项目为置换燃煤机组天然气清洁利用项目，是北京“四大燃气热电中心”的重点项目之一，预计每年可节约标准煤41.59万吨，可减排二氧化碳183.85万吨，实现从燃煤到燃气的低碳转型和清洁供暖，具备良好的节能减排效益。

国家开发银行资金部有关负责人表示，转型债券作为绿色债券的重要补充，为传统高碳排放企业向低碳排放转型拓宽了融资渠道，提供了更多的融资支持，有助于低碳转型长期发展目标的实现。

如中铝股份发行的转型债券，其募集资金投向500kA电解铝生产线环保节能技术升级改造项目，通过引入国际领先的技术工艺，进一步降低碳排放水平。技改完成后，该生产线预计每年可节能3.52万吨标准煤，减少二氧化碳排放19.07万吨，各项能耗、能效指标均优于国家电解铝行业先进值。又如山钢集团转型债券，其募集资金用于新旧动能转换系统优化升级改造减量置换项目，该项目为山东省重大建设项目，将替代原有高耗能生产线，预计每年可节能32.52万吨标准煤，减少二氧化碳排放量78.49万吨，工序能耗及综合能耗指标均处于国内先进水平。

浦发银行投资银行部副总经理宋瑞波表示，本次批量化转型债券发行，为我国传统高碳行业低碳转型项目提供了精准的公开市场直接融资，有效支持高碳排放企业开展技术升级改造、产能置换等具有节能降碳效果的项目，满足了低碳转型经济发展的融资需求。

“实现社会经济全面绿色低碳转型不仅要支持新能源等绿色产业，也要帮助棕色企业低碳转型。”安永大中华区金融服务气候变化与可持续发展合伙人、大中华区ESG管理办公室主任李菁表示，转型债券一个亮点在于需披露发行人在募集资金所投领域的总体转型规划，披露该规划是否与国内碳中和目标、《2030年前碳达峰行动方案》、“十四五”规划纲要等相一致。这就要求发债企业制定转型战略，明确自身行业转型路径，也将更好防止“漂绿”等行为。相信转型债券必将成为实现“双碳”目标强有力的助推器之一。

(责编：罗知之、陈键)