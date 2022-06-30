吴陆牧 冉瑞成

原标题：为传统工业装上智能大脑

重庆红江机械公司生产车间内，机械手正在进行加工零件上下料操作。 本报记者 吴陆牧摄

图为永川区智慧城市数字指挥大厅。 陈科儒摄

近日，41家数字经济企业集中签约入驻重庆永川大数据产业园，总投资额超过30亿元。在数字化改革推动下，永川区数字经济发展呈现良好势头。数据显示，今年1至5月，永川区数字经济实现产值164亿元。

永川区是成渝地区双城经济圈枢纽节点地区。近年来，永川区坚持以大数据智能化创新为引领，聚焦数字产业化和产业数字化，推动数字经济与实体经济深度融合发展，以数字经济为引领的现代产业体系基本形成。

构建数字文创全产业链

占地3平方公里的重庆云谷·永川大数据产业园是永川区数字产业发展的主要载体，也是重庆市单体规模最大的大数据产业园区。这里高楼林立，集聚了包括阿里巴巴、百度、爱奇艺在内的400多家数字经济企业，从业人员近2万人，2021年实现产值326亿元。

数字文创是永川大数据产业园的一大核心产业。永川区委常委、区政府常务副区长、区新城建设党工委书记邓文告诉记者，永川以打造全国一流数字文创产业基地为目标，瞄准元宇宙、影视、动漫、游戏、综艺、直播、虚拟场景、数字模型、有声读物等领域，通过完善要素支撑体系和政策保障体系，吸引集聚优质企业，构建起数字文创全产业链。

达瓦未来科技有限公司是一家虚拟现实及游戏开发商。“公司的实时影像制作技术已打破国外公司垄断，达到国际一流技术水平。”该公司CEO卢琪告诉记者，自2018年落户永川大数据产业园以来，公司的虚拟制作、虚拟拍摄、仿真等技术已广泛运用于院线电影、动画电影、游戏、大型综艺、模拟仿真、直播盛典等各个领域。

为孵化培育更多数字文创企业，永川区联合中国人民大学文化科技园、爱奇艺、山喵影视等企业，搭建了4个数字文创专业载体孵化器，通过专业化运营，为入园企业提供行业资源、金融对接、数字版权、平台流量等优质服务。

前不久，永川区在重庆市率先出台了支持数字文创产业高质量发展的17条政策措施，设立了2亿元数字文创产业基金，从保障企业运营、支持数字文创产业业务引进、流量引导、实现产能等维度，加大对产业发展的政策资金支持，增强数字文创生产力，推动优质IP项目、优秀影视剧组、数字文创企业等产业生态加速聚集。

按照规划，“十四五”时期，永川区将引进和培育数字文创企业500家，实现产值300亿元，建成文化引领、技术先进、特色鲜明的国家级文化创意产业园。

加快制造业智能化改造

在长城汽车永川工厂，平均每72秒就有一台整车下线。放眼工厂，300多台机器人在生产线上灵活精准地进行冲压、焊接等工序。据了解，该工厂焊装自动化率达到100%，自动输送系统的自动上线率达到100%，自动化程度在行业内领先。

智能化成为永川企业高质量发展的引擎。“高度智能化有力保障了产品的高质量和高销量。”长城汽车重庆分公司公共事务科科长李雪恒说，2021年，长城汽车永川工厂年产整车21万辆，实现产值260亿元。在长城汽车的带动下，永川区集聚了20余家汽车零部件配套企业，形成了汽车产业集群。

近年来，以智能制造为主攻方向，永川区充分发挥产业基础优势，通过打造一批工业互联网平台、5G+数字化车间、智能工厂，不断推动传统制造加速向以人工智能、机器人和数字制造为核心的智能制造转变，把实体经济特别是制造业做实、做强、做优。

永川区经济信息委党组书记、主任余波说，当地根据汽车、电子、装备等重点行业特点，按照“点”上开展机器换人、“线”上工艺换智、“面”上管理换脑的“点线面”立体发展体系，制定出台了《智能制造赋能实施方案》，引导企业围绕智能化生产、管理等环节，加大技改升级投入力度，实现生产制造和运营管理双智能，提升企业发展质量效益和核心竞争力。

重庆红江机械有限责任公司是中国船舶集团旗下企业，专业从事大功率柴油机燃料喷射系统和调速器的研发和生产。记者采访时看到，在该公司5万多平方米的船用柴油机核心部件生产车间内，信息技术、自动化智能装备和工艺流程在生产过程中融合在一起。重庆红江信息与智能制造部副部长罗付强说，通过持续不断的智能化改造，公司已建成3个数字化车间，建立起涵盖产品研发、技术准备、生产管理的数字化过程管控体系，企业设备数控化率达到90%以上，产品制造周期缩短40%，成本降低35%，获评2021年度重庆市级智能制造标杆企业。

截至目前，永川已累计实施智能化改造项目255个，建成智能工厂4个、数字化车间28个，获评国家级智能制造试点示范项目2个、市级工业互联网及智能化赋能工程试点示范项目12个、市级智能制造十大标杆企业2家，130余家企业上“云”。

产教融合促人才培养

职业教育是永川区的一张城市名片，当地拥有大中专院校17所，在校学生16.3万人。《成渝地区双城经济圈建设规划纲要》赋予了永川打造西部职教基地的使命。“我们坚持一手抓产业、一手抓职教，通过引企入校、引校入企，以系统化思维推进产教融合，促进教育链、人才链与产业链、创新链有机衔接。”永川高新区管委会主任盛逵说。

永川区建立了数字化人才联合培养机制。永川职业教育中心是全国首批国家级重点中职学校，该职教中心党委书记、校长孔令勇说，为适应永川现代制造业发展需求，中心开设了数控技术应用、汽修、动漫与游戏制作等专业，并与雅迪科技、太平洋精工、重庆华中数控等知名企业建立了校企合作人才培养关系，发展订单制、现代学徒制等多元化人才培养模式。

“学校在企业建立职工培训基地，开展企业现代学徒制培养，年社会培训量达6000余人次。”孔令勇说，近年来，学校为永川区智能制造、信息技术等重点产业输送学生4000余人，学生就业率常年保持在96%以上。

记者了解到，最近4年，永川区支持职业院校增设智能装备、大数据等59个专业，对接重庆市重点产业的学生占比达85%以上；17所大中专院校共设立13个二级产业学院，开设113个订单班和中国特色学徒制班；校企共建实训基地数量已突破1300个；每年从院校选派1000余名教师到企业挂职实践，聘任600余名企业工程技术人员到校任教，深度实现了产业、职教的有机融合、相互促进。

永川区还与多所知名院校和企业共同成立了重庆市大数据产业人才联盟，围绕数字媒体、大数据应用技术、物联网应用技术等领域，开展专业共建、订单班、实习实训等合作项目。目前，该联盟已与85所院校、280多家企业开展合作，每年向企业输送专业化数字产业人才5000余人。

(责编：罗知之、陈键)