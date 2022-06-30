原标题：天问一号完成既定科学探测任务

科技日报北京6月29日电 （耿言 陈刚 记者付毅飞）据国家航天局探月与航天工程中心消息，截至2022年6月29日，天问一号任务环绕器和火星车均完成既定科学探测任务。

据悉，当前天问一号任务环绕器状态正常，已飞行706天，环绕火星1344圈，实现了全球覆盖，获取了覆盖火星全球的中分辨率影像数据，各科学载荷均实现火星全球探测。后续将继续开展全球遥感探测，并择机开展拓展技术试验，为相关任务开展先期技术验证。

天问一号任务经过将近两年的飞行和探测，火星车和环绕器配置的13台科学载荷共获得约1040GB原始科学数据，经过地面接收处理，形成的标准科学数据产品，按月滚动提交给科学家团队进行分析、解译，有关科学成果已在国内外知名学术刊物陆续发表。这些科学数据将择机向全球科学家开放。

本着开放共享的合作精神，国家航天局积极推进与各国航天机构和科学界的合作，与美国国家航空航天局（NASA）、欧洲空间局（ESA）共享所属火星轨道器轨道数据，开展碰撞预警合作；“祝融号”火星车与欧洲空间局“火星快车”轨道器开展数据中继通信试验，实现中欧火星科学数据中继合作；在火星日凌前后，与俄罗斯、德国、意大利、澳大利亚、南非等国的天文台站，利用天问一号环绕器和“火星快车”轨道器联合开展对太阳的掩星观测，进行太阳风等科学研究。这些合作取得了良好的成果。

天问一号任务于2016年1月经党中央批准立项，探测器于2020年7月23日成功发射。探测器经过202天4.75亿千米的深空飞行，于2021年2月10日与火星交会，成功实施捕获制动进入环绕火星轨道。对预选着陆区进行了3个月的详查后，于2021年5月15日成功实施火星着陆。5月22日，“祝融号”火星车成功驶上火星表面，开始巡视探测。

2021年8月15日，“祝融号”火星车顺利完成90个火星日既定科学探测任务，继续实施拓展探测任务，已累计在火星表面行驶1921.5米。受着陆区冬季严寒和沙尘天气影响，火星车按设计状态于2022年5月18日进入冬季休眠模式，2022年12月前后，“祝融号”着陆区将进入初春季节，环境条件好转后，将恢复正常工作。

(责编：罗知之、陈键)