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新型太阳能电池光电转化效率达25%

2022年06月30日09:09 | 来源：科技日报
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原标题：新型太阳能电池光电转化效率达25%

科技日报北京6月29日电 （记者刘霞）德国和比利时的研究人员携手研制出一款新型钙钛矿/铜铟二硒化物（CIS）串联太阳能电池，其光电转化效率达到25%，为迄今同类产品最高值。这款太阳能电池柔韧轻便，用途广泛，有望应用于车辆、便携式设备和可折叠设备内。最新研究刊发于美国化学学会下属《ACS·能源快报》杂志。

钙钛矿是一种拥有特殊晶体结构的新型材料。过去10年，钙钛矿太阳能电池进展迅速，其光电转化效率可与久负盛名的硅太阳能电池相媲美。

两个或多个电池堆叠使用可提高太阳能电池的效率。如果堆叠的每个太阳能电池能有效吸收来自太阳光谱不同部分的光，则可以减少固有损耗并提高整个电池的光电转化效率。由于钙钛矿太阳能电池“多才多艺”，已经成为堆叠太阳能电池领域的“翘楚”。使用钙钛矿和硅的串联太阳能电池的光电转化效率最高达到29%以上，大大高于单独使用钙钛矿（25.7%）或硅（26.7%）制成的电池。

在最新研究中，由卡尔斯鲁厄理工学院的马科·普雷西亚多博士领导的国际研究团队成功生产了钙钛矿/CIS串联太阳能电池，光电转化效率最高为24.9%，为此类技术迄今最高光电转化效率。

研究人员称，将钙钛矿与铜铟二硒化物或铜铟镓二硒化物等其他材料结合，有望催生柔韧而轻便的串联太阳能电池。这种电池不仅可以被安装在建筑物上，还可以安装在车辆和便携式设备上，甚至可以折叠或卷起储存，并在需要时延伸，例如安装在百叶窗或遮阳篷上，遮阳的同时也可发电。

研究人员表示：“最新研究证明了钙钛矿/CIS串联太阳能电池的潜力，为未来可能将效率提高到30%以上铺平了道路。”

(责编：罗知之、陈键)

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