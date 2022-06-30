原标题：AI发现至少80万年前人类用火遗址

科技日报北京6月29日电 （记者刘霞）以色列和加拿大科学家在最新一期《美国国家科学院院刊》上撰文指出，他们利用人工智能算法，发现了迄今最古老的人类用火的遗址之一，人类在此处用火的行为可以追溯到至少80万年前。最新技术有助于进一步揭示人类起源的秘密。

古人类对火的控制使用，据推测至少可以追溯到100万年前。火的使用是智人进化的一个关键因素，火不仅可以让人感到温暖，还可用于创造更复杂的工具，让食物变得更安全，从而有助于大脑的发育。

迄今为止，科学家们在全球范围内仅发现了5个可追溯到50万年前人类用火证据的遗址：位于南非的“奇迹洞穴”和斯瓦特克朗、肯尼亚的契索旺加、以色列的格舍尔-贝诺特-雅科夫、西班牙的阿尔塔米拉洞。最新研究负责人之一、魏茨曼植物与环境科学部的菲利佩·纳塔利奥博士说：“我们可能刚刚找到了第六个地点。”

传统考古方法对于早期古人类遗址使用火源的识别，主要依赖于对蚀变沉积物、岩屑和骨骼的视觉评估，如土壤变红、变色、开裂、收缩、变暗等，但这可能会低估当时人类用火的普遍程度。

而在新研究中，纳塔利奥等人开发了一种基于深度学习算法的光谱“温度计”，并借此揭示，以色列最古老的遗址之一——埃夫隆采石场存在被火烧过的动物和岩屑残存，其年代介于100万至80万年前之间。

研究人员指出，通过将材料的化学成分精确定位到分子水平，人工智能可以评估石器被加热到的温度，最终提供有关过去人类行为的信息。他们评估了该遗址发现的26件燧石工具的热暴露情况，结果显示，有些工具被加热到超过600摄氏度。此外，他们使用不同光谱技术分析了87具动物遗骸，发现一头已灭绝大象的象牙因加热导致身体结构发生了变化。

研究团队表示，他们开发的方法可以应用于其他旧石器时代晚期，也可以帮助人们更好地理解人的用火行为是如何进化的，从而进一步揭示更多与人类历史有关的秘密。

(责编：罗知之、陈键)