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搭乘“流浪行星” 人类或可实现星际迁移

2022年06月30日09:11 | 来源：科技日报
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原标题：搭乘“流浪行星” 人类或可实现星际迁移

新华社讯 据《参考消息》报道，在未来的某个时候，我们可能将不得不离开我们的太阳系。今天，我们的技术还无法支持这样的任务，因为我们没有能够克服这些太空旅行所面临的障碍的航天器。但如果我们可以在没有飞船的情况下遨游太空，又会怎样呢？

美国休斯敦社区学院物理学和天文学教授伊琳娜·罗曼诺夫斯卡亚提出，外星文明可能会利用自由漂浮的行星作为星际交通工具，以到达、探索其他行星系统。她的相关研究发表在《国际天体生物学杂志》上。

为了找到这些外星文明，罗曼诺夫斯卡亚说：“我认为，外星文明可能会利用自由漂浮的‘流浪行星’作为交通工具，以进行星际移民和殖民活动。我提出的策略是，可以尝试寻找它们的技术印记和制品。”

那么，这些“流浪行星”从何而来？大多数可能是因为引力事件而从它们所属的恒星星系中被“驱逐”出来的，但有些可能是像恒星一样通过吸积形成的。此外，它们也有可能来自奥尔特云。

有这样的可能性，即在这些“流浪行星”通过放射性衰变保持温暖的地下海洋中，存在着搭乘这些行星进行迁移的生命形式。据推测，可能约有500亿颗“流浪行星”在我们的银河系中游荡。

罗曼诺夫斯卡亚的想法是，理论上，足够先进的外星文明有可能占据这些“流浪行星”中的一个，并利用它们离开原先所在的星球。虽然这样的行星中有许多都是无法维持人类生命存在的荒芜“流浪小行星”，但这位研究人员推测，其中一些可能拥有地表海洋或地下海洋。再加上可持续的大气层和可靠的引力水平，从而可能使它们成为外星生命进行星际旅行的可利用资源。

当然，如果我们想利用这些“流浪行星”进行星际迁移的话，它们除了需要拥有人类可持续生存所必需的水资源之外，还必须离我们的太阳系足够近，这样我们才能登上它们。

(责编：罗知之、陈键)

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