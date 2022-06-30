唐 芳

原标题：给月球撞出两个大坑的神秘物什么来头？

图中箭头所指为2022年3月4日撞击事件形成的两个新的撞击坑

NASA

近日，美国亚利桑那州立大学月球勘测轨道飞行器照相机（LROC）项目团队宣布，他们通过对比拍摄于2月28日和5月21日的月球高分辨率影像，在月球表面发现了被撞出的两个大坑，两个坑直径分别为16米和18米，且有部分重合，属连环坑，撞击位置在月球背面的赫茨普龙环形山。

就在今年3月4日，一个重约3吨的飞行物撞上月球背面。“天文学界普遍认定该飞行物为火箭残骸，但至今‘没人认领’，现在又发现了‘一撞两坑’。”6月27日，深圳大学教授黄少鹏对科技日报记者表示。

“天外来客”或是火箭残骸

到底是什么“天外来客”造成了这样的撞击坑？

据悉，北京时间2022年3月4日20点25分，一个重约3吨的飞行物以每小时9290公里的速度，冲撞上月球背面的赫茨普龙环形山。

黄少鹏表示，深空探测运载火箭残骸坠落月球，早在阿波罗时代就发生过多次。人类探索太空以来，运载美国阿波罗13号、14号、15号和17号的土星5号火箭的第三级都曾坠落到月球表面。

但让人不解的是，箭体残骸坠落一般只会出现一个撞击坑，阿波罗运载火箭残骸坠落形成的也都是单一的撞击坑。黄少鹏解释说，这是因为火箭箭体一头是发动机，另一头是燃料罐，燃料耗尽后便是空的，因此重量较轻，只有发动机一头是重的。

在黄少鹏看来，这个飞行物在月球上撞出了两个坑，表明它很可能是一个“两头重”的家伙。

7年前首次发现该飞行物

早在2015年3月14日，美国卡塔琳娜巡天系统（Catalina Sky Survey）首次发现了该飞行物。

起初，发现者认为该飞行物是一颗近地小行星，并赋予其编号WE0913A。但一位巴西天文学家在分析了这个物体的飞行轨迹后发现，该物体是在环绕地球而不是环绕太阳的轨道上运行，因而判断它可能不是一颗天然小行星，而是人造太空垃圾。

黄少鹏表示，这个编号WE0913A的飞行物是在地球轨道上被发现的，所以被认定是人造的。但它与大多数人造卫星或太空垃圾不同的是，其轨道与地球的距离很远，所以一开始才会被误认为是小行星。

“当初被发现时，该飞行物跟月球一样都围绕着地球运行，各行其道。但由于它的轨道距离地球很远，也就可能运行到距离月球比较近的区域。一旦这个飞行物‘机缘巧合’下进入月球引力的‘势力范围’，就可能被月球捕捉，最终坠落到月球表面。”黄少鹏给出了他的分析。

“从2015年发现该飞行物到2022年的撞击，这个‘机缘巧合’花了7年多时间。”黄少鹏说。

飞行物归属成谜

今年1月，美国天文学家比尔·格雷预报，WE0913A将于2022年3月4日撞击月球背面。

随着预报的坠落时间越来越近，这个话题逐渐开始升温。格雷曾推测，这个飞行物是猎鹰9号运载火箭的残骸。因为2015年2月11日，美国商业航天公司——太空探索技术公司（SpaceX）曾使用猎鹰9号运载火箭为美国国家海洋和大气管理局发射了深空环境观测卫星。格雷还利用相关的计算软件，预测了这个在地球高轨道上运行的飞行物将被月球捕获并撞击月球。

但美国国家航空航天局（NASA）的专家在核对了相关轨道数据后指出，深空环境观测卫星与月球的距离太远，它的运载火箭残骸不可能落入能够被月球捕获的轨道区域。

对于此次发现，LROC项目团队表示，该飞行物的起源目前仍不确定，但是连环坑这一特征可能有助于科学家在将来确认它的身份。

(责编：罗知之、陈键)