人民网记者 王仁宏

民营经济是我国社会主义市场经济的重要组成部分，为国民经济发展作出了突出贡献，在稳定增长、促进创新、增加就业、改善民生等方面发挥着重要作用。10年间，我国民营企业数量翻了两番，韧性与活力不断增强。

“我国民营经济只能壮大、不能弱化。”面对世纪疫情交织下的百年变局，民营企业如何练好内功，把握时代机遇，民营企业家如何锐意进取，创造新的辉煌？即日起，人民网《对话企业家》推出“民营企业家谈信心”系列，传递企业声音、提振发展信心、展现使命担当。

民营经济是我国经济社会发展的重要力量。在时代发展的浪潮下，一批民营企业家敢为人先、艰苦创业，在创新发展中不断壮大企业实力。随着改革红利的不断释放、发展环境的持续优化助力，民营经济稳步发展，也面临新的机遇与挑战。

全国工商联常委、浙江省工商联副主席、德力西集团董事局主席胡成中日前在做客人民网《对话企业家》栏目时表示，“民营企业不怕竞争者，甚至也欢迎竞争者”，面对百年变局，更应守正持中、不忘初心，以专业和品质服务国家大局，从而把握时代发展机遇。

德力西集团创办于1984年。从创立之初的开关厂，到逐步向军工、交运、环保等产业拓展，现在的德力西已逐步发展成为以电气为主业、多元化经营的跨国企业。

如果用时间刻度来看发展，2003年无疑是德力西的一个高光时刻。那一年，德力西参与了神州五号载人飞船工程，这也是酒泉卫星发射中心第一次使用国内民营企业的电气产品。

回想起到现场观看火箭发射的情景，胡成中用“激动”“紧张”来形容当时的心情。“我感到非常光荣。但老实说也有点怕的——这个责任太重了，一定不能出纰漏。”

他说，作为民营企业，能取得这份成绩十分不易。“在上世纪末，‘假冒伪劣’一直是我们温州企业的一个代名词。我们搞制造的这批人，就憋着一股劲，一定要把质量搞上去!”

党的十八大以来，党中央高度重视民营经济发展，为民营企业创造更好发展环境，解决发展中的实际困难，进一步消除隐形壁垒和歧视，民营企业也愈加频繁地成为国内外重大项目中“熟悉的身影”。

以德力西为例，自神州五号载人飞船工程起，德力西先后参与秦山核电站、青藏铁路、京沪高铁、南水北调工程等国家级重大工程，并参与巴基斯坦瓜达尔港、乌兹别克斯坦100MW光伏电站、尼泊尔上崔树里水电站等“一带一路”重大项目的建设。

在胡成中看来，这些实实在在的项目，是检验民营企业产品质量的最好例证。在一次次重大考验中，德力西用实战夯实自身口碑，并通过自主创新主动提升技术能力，进一步树牢品牌竞争力和影响力。

当前，我国经济面临需求收缩、供给冲击以及预期转弱的三重压力，广大民营企业受到不同程度影响。

“形势不太好的时候你要求生存，能生存才有发展。”胡成中表示，国务院和各地政府推出了一系列助企纾困的政策，通过减税降费、营商环境优化、知识产权保护等，持续为企业降负担、破障碍、增空间、强信心；通过地区转型发展引导产业升级，在帮助企业脱困的同时，实现了地区产业结构和发展模式的调整，推动企业从低端制造迈向高端制造、从低附加值向中高附加值、从粗放式发展向高质量发展的转变。

胡成中坦言，产业链安全问题是当前民营企业目前面临最大的挑战。“一些关键零部件仍受制于人，一些企业没有形成自己的独特优势，容易因价格、技术等因素被替代。”此外，在政策预期方面，不同政策效应的叠加，以及政策在不同地区的执行偏差等亦对企业经营产生不同的影响。

他建议，要充分发挥法治固根本、稳预期、利长远的作用，让企业家敢于创业、敢于投资。同时，推动减费降税政策更加普惠，以更大力度支持“专精特新”企业发展。

在挑战中谋机遇，在浪潮中求发展。胡成中认为，企业一定要从国家战略布局的大方向中，捕捉未来发展机遇。

他判断，“双碳”目标的提出将进一步推动中国电气化水平大幅提升，电气发展将大有可为。因此，德力西未来还将继续围绕电气主业，在新能源、生态环保等方面进行布局。

“作为企业家，不能太贪了。”胡成中说，在变幻莫测的外部形势下，企业经营者只有保持战略定力，努力将自身优势与国家发展方向相结合，不断以创新、专业擦亮品牌，才能筑牢企业发展的护城河。

>>点击上图进入嘉宾访谈专页<<

(责编：李源、章斐然)