人民网北京6月30日电 （王绍绍）人民网研究院6月29日发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）显示，2021年，中国移动应用在全球移动市场中占比达到14%，经历了从野蛮增长回归平稳发展的阶段，目前主要集中于泛娱乐、电商、社交和生活服务四个领域。

《报告》援引中国互联网络信息中心（CNNIC）最新发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，我国手机网民规模达10.07亿，较2020年12月增加2092万。

《报告》指出，在智能手机迭代以及新冠肺炎疫情催化下，移动应用行业仍将保持稳定发展。结合行业预测趋势看，全球智能手机的渗透率仍然有进一步提升潜力，预计近几年都将保持约10%的增长率。

《报告》表示，在新业态和新需求的双重推动下，中国移动应用市场的淘汰率将进一步提升，也将持续压缩新应用的生存空间。在这种背景下，中小企业开始了两种发展思路。一是利用优先资源集中攻关，在垂直应用中寻求突破；二是借助微信、支付宝等平台，搭载企业saas或者Paas服务，通过低成本、高时效的小程序开发模式寻求发展。

(责编：王仁宏、吕骞)