2022移动互联网蓝皮书：2021年中国移动应用在全球移动市场占比达14%
2022年06月30日09:57 | 来源：人民网
小字号
人民网北京6月30日电 （王绍绍）人民网研究院6月29日发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）显示，2021年，中国移动应用在全球移动市场中占比达到14%，经历了从野蛮增长回归平稳发展的阶段，目前主要集中于泛娱乐、电商、社交和生活服务四个领域。
《报告》援引中国互联网络信息中心（CNNIC）最新发布的《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2021年6月，我国手机网民规模达10.07亿，较2020年12月增加2092万。
《报告》指出，在智能手机迭代以及新冠肺炎疫情催化下，移动应用行业仍将保持稳定发展。结合行业预测趋势看，全球智能手机的渗透率仍然有进一步提升潜力，预计近几年都将保持约10%的增长率。
《报告》表示，在新业态和新需求的双重推动下，中国移动应用市场的淘汰率将进一步提升，也将持续压缩新应用的生存空间。在这种背景下，中小企业开始了两种发展思路。一是利用优先资源集中攻关，在垂直应用中寻求突破；二是借助微信、支付宝等平台，搭载企业saas或者Paas服务，通过低成本、高时效的小程序开发模式寻求发展。
(责编：王仁宏、吕骞)
分享让更多人看到
推荐阅读
- 业界研讨“双碳”目标下公共交通转型与可持续发展
- 人民网北京6月30日电 （记者乔雪峰）近年来，公共交通客流因疫情大幅下降，公共交通行业深受影响，亟需转型升级，实现可持续发展。 6月29日，“疫情时代公共交通转型与可持续发展”线上研讨会暨2022年“绿色出行宣传月和公交出行宣传周”公益设计大赛启动会举行。…
相关新闻
- 评论
- 关注