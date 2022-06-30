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税务总局：约2.58万亿元税费红包已落地 小微企业成受益主体

2022年06月30日10:58 | 来源：人民网
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人民网北京6月30日电 （记者车柯蒙）今年，我国实施包括大规模增值税留抵退税政策在内的新的组合式税费支持政策。记者从国家税务总局了解到，目前，新的组合式税费支持政策正在平稳有序落地，其中微型、小型、中型、大型企业存量留抵退税梯次性集中退还的任务基本完成。

国家税务总局最新数据显示，截至6月25日，新的组合式税费支持政策累计新增退税减税降费及缓税缓费约2.58万亿元。预计上半年新的组合式税费支持政策将新增退税减税降费及缓税缓费约2.86万亿元，党中央、国务院作出的“已确定的退税任务上半年基本实施完毕”的部署要求得到较好落实。

具体来看，2.58万亿元的税收红包主要包括以下三部分：

一是办理增值税留抵退税18266亿元，是去年全年的2.8倍。4月1日至6月25日，增值税留抵退税已有17033亿元退到纳税人账户，再加上一季度继续实施此前出台的留抵退税老政策1233亿元，已退到纳税人账户的退税款达18266亿元，是去年全年退税规模的2.8倍。从规模看，小微企业是受益主体。4月以来已获得退税的纳税人中，小微企业户数占比94.5%，共计退税7563亿元，金额占比44.4%；中型企业退税3783亿元，大型企业退税5687亿元，金额分别占比22.2%、33.4%。从行业看，制造业等六个行业受益明显。大规模增值税留抵退税政策聚焦制造业等重点行业、基础行业，精准锚定国民经济运行和产业链、供应链中的关键环节，充分体现助力稳增长、保就业、惠民生政策导向。

二是新增减税降费2859亿元，有力减轻企业税费负担。分政策项目看，落实小型微利企业应纳税所得额100-300万元部分再减半政策，新增减税164亿元；小规模纳税人征收率由3%降至1%的基础上，今年4月1日起免征增值税,新增减税344亿元；小规模纳税人“六税两费”减半征收政策进一步扩展至小型微利企业和个体工商户，新增减税629亿元；生产、生活性服务业增值税加计抵减政策，新增减税306亿元；减免困难企业房产税、城镇土地使用税政策，新增减税87亿元；继续实施的阶段性降低工伤、失业保险费率政策，新增降费673亿元。

三是办理缓缴税费4632亿元，有效增加企业现金流。其中继续实施制造业中小微企业暂缓缴纳税费政策，共办理缓缴税费4550亿元，覆盖申报缴税的全部制造业中小微企业。针对餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输等受疫情影响较大的困难行业和所有中小微企业，实施阶段性缓缴企业养老、失业、工伤三项社保费政策，4-5月份缓费82亿元。

组合式税费支持政策等一系列稳经济措施落地见效，特别是留抵退税政策红利逐步释放，助推经济运行快速恢复。

数据显示，5月份，全国企业销售收入同比增长1.9%，较4月份增幅（-7.4%）提高9.3个百分点。6月1日-25日，全国企业销售收入同比增长6.8%，较5月份进一步提高4.9个百分点，呈逐月回升向好的态势。从重点区域看，前期受疫情影响较大的上海实现了较快恢复，6月1日-25日，销售收入同比增长18.2%，较5月份大幅提升，带动长三角地区增长9.4%，较5月份提高16.2个百分点。

一揽子税费支持政策快速落地，更有效提振了中小微企业信心。据国家税务总局纳税服务司司长韩国荣介绍，今年前5个月，全国新办涉税市场主体554.7万户，同比增长6.2%，其中99%是中小微企业。增值税发票数据显示，6月1日-25日，全国小微企业销售收入同比增长6%，比4月、5月分别提高14.6个、3.4个百分点。

(责编：王仁宏、吕骞)

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