人民网北京6月30日电 （记者孙阳）6月29日，人民网研究院发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）指出，VR产业近两年在技术发展和产品迭代上有了很大的进步，但依然存在一些短板，内容瓶颈、终端小型化、成本降低、缩小延迟、消除眩晕等用户体验方面的问题亟待根本性突破；同时，一些新的问题将随着VR技术在元宇宙等更多场景中的应用逐步显化：

一是目前的VR设备清晰度和刷新率不断提升，用户长时间佩戴VR设备产生眩晕、呕吐等不适的问题依然没有得到解决，未达到满足人自然体验的要求。

二是VR用户规模扩大需要高性能和低成本的终端来支持，主流VR终端设备的硬件价格仍需进一步降低。

三是内容的获取成本与体验感决定了消费者对VR服务的持续接受能力。目前，VR内容产业长期受下游应用刚需不足、终端设备渗透率不足等因素限制，从而难以扩大供给。

四是VR规模化推广达到盈亏平衡点需要时间，在该领域布局多年的大公司在其长期投入让绝大多数创新型企业望尘莫及，极大地限制了更多参与者的进入。

五是VR实现贴近用户自然习惯还需更新的设计，如用户把一块显示设备长时间固定在面部会有不适感，须找到替代方法。

六是由于改变了实体世界和虚拟空间之间的联系方式，还会带来新的社会问题。针对VR进行人工或机器审核要比现有互联网内容困难得多，须在文本和图片之外，处理口语、手势、移动轨迹等大量信息。

七是隐私保护向来是互联网时代的热门话题，如何保障VR等虚拟立体景象下的数据安全，已成为重点关注的话题。

《报告》指出，VR技术作为人类进人虚拟与现实共生新时代的第一个人口已经成为产业共识，如何在未来五到十年的时间尽快完成从单一产品向连续空间的转变，将成为该产业领域共同面临的课题。

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