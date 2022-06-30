人民网北京6月30日电 （记者乔雪峰）6月30日，中国物流与采购联合会、国家统计局服务业调查中心发布了2022年6月份中国制造业采购经理指数（PMI），数据为50.2%，比上月上升0.6个百分点。

从13个分项指数来看，同上月相比，生产指数、新订单指数、新出口订单指数、采购量指数、进口指数、原材料库存指数、从业人员指数、供应商配送时间指数和生产经营活动预期指数上升，指数升幅在0.2至7.2个百分点之间；积压订单指数、产成品库存指数、购进价格指数和出厂价格指数下降，指数降幅在0.7至3.8个百分点之间。

中国物流与采购联合会特约分析师张立群表示，6月份PMI指数继续回升，且重回荣枯线以上，表明经济全面恢复态势更为明显。“随着疫情影响减轻，中国经济充沛的增长动能很快显露。”

张立群分析称，新订单指数回升到荣枯线以上，但小企业新订单指数仍在荣枯线以下，反映需求不足的企业占比接近50%，表明需求虽有恢复，但需求收缩压力仍然很大。购进价格指数明显下降，但仍在50%以上，特别是小企业购进价格指数高于大中型企业，反映原材料价格高的企业占比超过58%，表明保供稳价成效明显，但能源原材料供给保障水平仍需努力提高。

张立群表示，全面实现全年经济预期目标，仍需持续控制疫情影响，着力应对三重压力，全力以赴的抓实抓好各方面工作。

中国物流信息中心研究员文韬分析称，6月份PMI指数结束连续3个月50%以下低位运行，重回50%以上，显示经济回升态势基本确立。从分项指数变化来看，供给冲击、需求收缩和预期转弱三重压力趋向缓解。随着大宗商品价格涨势减缓，企业成本压力有所缓解。就业继续改善，重点行业较快增长，中小企业加快恢复。

文韬进一步表示，整体来看，6月份我国经济触底反弹，回升态势基本确立，但经济恢复进程中的不平衡问题仍需关注。一是供需恢复不平衡。企业调查显示，6月份反映市场需求不足的企业比重为49.3%，处于较高水平，表明从企业感受来看，相比企业产能恢复速度，市场需求恢复相对滞后。二是行业恢复不平衡。制造业21个细分行业PMI中，有9个细分行业PMI较上月下降，8个细分行业PMI低于50%。结合来看，当前经济恢复基本面仍需进一步巩固，需要进一步扩大有效需求，落实重要原材料和基础产品保供稳价，夯实经济回升动力，促进产业链联动回升。

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