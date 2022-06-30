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如何保证电力安全生产？国家能源局回应

2022年06月30日11:57 | 来源：人民网
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人民网北京6月30日电 （王绍绍）6月29日，电力安全管理与文化论坛在北京昌平未来科学城“能源谷”举办。论坛以“新时代电力安全治理”为主题，结合电力安全工作实际，为打造科学有效、管理规范、责任落实、和谐守规的电力安全治理体系进行探讨。

国家能源局党组成员、副局长余兵在会上介绍，党的十八大以来，我国电力安全治理取得显著成效，治理理念愈发成熟，安全技术蓬勃发展，安全管理水平稳步提升，安全文化繁荣发展，安全责任层层压实，应急能力显著提高。电力安全生产形势持续稳定，为经济社会高质量发展提供了安全可靠的电力保障。

电力安全治理在取得成效的同时，电力安全风险更加复杂多样。余兵指出，电力系统运行控制难度不断加大，当前电力系统网架结构、运行方式、设备设施等发生改变，特高压交直流电网大范围、大规模调配电力资源，电网结构日趋复杂，维持大电网安全运行难度大幅提升。

如何做好新时代电力安全工作？余兵表示，电力行业要坚持总体国家安全观；坚持防范化解重大安全风险；坚持系统观念，实现安全降碳；坚持法治思维，强化依法治安。他还建议做好“六个统筹”，即统筹好发展与安全，统筹好规划与运行，统筹好电源与电网，统筹好现实与虚拟，统筹好常态与应急，统筹好疫情防控与安全生产。

“党的二十大保电是今年电力安全工作的首要政治任务。”余兵要求，各单位要提前准备、周密谋划，保障电力系统安全稳定运行和电力可靠供应，时刻紧绷电力安全保供这根弦，做好电力供需预测和平衡，有效发挥大电网作用，严格审核并执行有序用电方案。

“同时要加强电煤库存监测分析和协调处理，严防因电煤供应和质量问题出现出力受阻；严肃调度纪律，加强机组运行维护和非停管理，减少非计划停运，严禁无正当理由随意停机；加强电网安全风险管控，落实重要输电通道安全管控措施，确保大电网运行安全。”余兵强调。

据了解，该论坛由国家能源局指导，中国能源传媒集团有限公司与华北电力大学联合主办，北京市人民政府副秘书长韩耕、应急管理部安全协调司二级巡视员夏君丽、北京市昌平区人民政府副区长王红敏出席论坛并致辞。

论坛上，中国核工业集团有限公司党组成员、副总经理申彦锋，国家电网有限公司安全总监周安春，中国南方电网有限责任公司董事、党组副书记刘启宏，中国华能集团有限公司党组成员、副总经理李向良，中国长江三峡集团有限公司安全质量总监胡斌，国家能源投资集团有限责任公司党组成员、副总经理冯树臣分别发表演讲。与会各方围绕电力安全管理与文化开展深入交流，共同探索电力安全治理的发展路径。

(责编：王仁宏、吕骞)

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