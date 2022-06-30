人民网北京6月30日电 （记者任妍）人民网研究院6月29日发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）显示，当前，移动网络视听文艺创作生产非常活跃，移动网络视听内容创作主要呈现出“守正内容与变革创新并重、共性母题与个性样态并立、体量浓缩与质量加码兼顾”三大特点。

移动网络视听创新发展的同时，如何兼顾“守正”与“创新”是必须面临的问题。《报告》指出，2021年，以央视频为代表的移动网络视听平台就给出了优秀答卷。央视频推出以“主播嘉年华 燃情盛夏夜”为主题的大型网络综艺《央young之夏》公演直播。央视总台40余位主播各显神通，群策群力，以古典舞、音乐剧、脱口秀等才艺表演，释放别样风采，获得网友如潮好评。

《报告》指出，2021年网络电影也有许多新的变化。在题材上，细分赛道成为票房突围的新蓝海，主旋律、硬科幻表现亮眼，形成了清晰的分众类型；在平台布局方面，视频平台形成多形态分账模式，激发内容人的创作热情，并更多参与到内容生产中，形成风格化的内容。

此外，《报告》显示，2021年，微综艺百花齐放，除了“爱优腾芒狐”、微博、抖音、快手、西瓜视频、哗哩哗哩等重要玩家外，央视频、淘宝、京东、网易等新玩家接连人局，移动网络视听生态出现了更多质量上乘的爆款微综艺。

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