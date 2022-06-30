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2022移动互联网蓝皮书：公有云成我国云计算产业增长主要动力

2022年06月30日14:02 | 来源：人民网
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人民网北京6月30日电（焦磊）人民网研究院6月29日发布的《中国移动互联网发展报告（2022）》（以下简称《报告》）指出，2021年,在全球经济缓慢复苏背景下,我国云计算市场维持长期以来的高速增长。

《报告》援引中国信息通信研究院数据显示：截至2021年底,我国云计算市场规模已超3000亿元,增速约45%。其中,公有云市场规模达2022亿元,超过私有云市场近千亿规模,成为当前我国云计算产业增长的主要动力来源。

《报告》指出，SaaS（Software-as-a-service,软件即服务)市场在前一年279亿规模的基础上实现50%以上的增长。PaaS(Platform-as-a-Service,平台即服务)市场虽然整体规模仍然较小,但也正随着数据库、中间件、微服务等服务的日益成熟而收获更多关注,近几年年均增速超过100%。

《报告》显示，国内市场中,阿里云先发优势明显,基于强大的资源和技术储备,在IaaS(Infrastructure-as-a-Service,基础设施即服务)等细分市场中独占鳌头。腾讯云、华为云、天翼云等一线厂商紧随其后,着力打造个性化品牌优势,移动云、金山云、百度云、联通云等其他部分厂商也在2021年加大了云计算领域投资力度,目前正处于快速追赶中。《报告》援引IDC中国数据显示，各巨头和头部企业共同占据了国内市场份额的80%以上,随着云计算市场的快速发展,竞争态势预计将进一步加剧。

《报告》指出，众多云计算企业开始逐步构建全球化资源和算力网络,开启由国内向全球辐射的业务布局。截至 2021年底,阿里云在全球25个地理区域运营80个可用区, 腾讯云在27个地理区域运营70个可用区。运营商加速传统数据中心的云化转型和资源整合,天翼云数据中心已覆盖全球37个国家和地区,总数超过700个。移动云和联通云则主要分布在国内,分别拥有超过200个数据中心。

(责编：王仁宏、吕骞)

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