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商务部：受强降雨影响地区生活必需品市场供应总体充足

2022年06月30日16:23 | 来源：人民网
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人民网北京6月30日电 （记者罗知之）商务部今日举行例行新闻发布会，商务部新闻发言人束珏婷在会上表示，目前，全国生活必需品市场运行平稳，受强降雨影响地区市场供应总体充足。

束珏婷介绍，商务部高度重视汛期生活必需品市场保供工作。今年入汛以来，按照“预先准备充足、应对及时妥善、保障供应稳定”的工作思路，加强对粮油肉蛋奶果蔬等生活必需品市场运行情况的监测预警，组织指导各地制定完善防汛保供应急预案，开展防汛相关检查，增加生活必需品库存，强化应急值守，认真做好汛期灾害防备和生活必需品市场保供各项工作。

近期，国内多地出现大范围强降雨天气，相关地方商务主管部门积极开展防汛保供工作，确保市场供应不脱销、不断档。广西商务厅对全区5家大型农批市场、234家农贸市场和超市等商贸流通企业实施日报周报监测，组织各地市摸清重点商超和批发市场的物资商业库存情况。广东省加强省市联动，通过省内直拨或跨市调拨的方式，及时将生活必需品送达受汛情影响地区。青岛市商务局加大“菜篮子”产品货源组织力度，完成1万余吨蔬菜、猪肉政府储备收储。

据商务部监测，6月20日至26日，全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.3%，30种蔬菜平均批发价格比前一周下降0.2%。其中，叶类蔬菜价格有所上涨，如油菜、菠菜批发价格比前一周分别上涨5.6%和4.1%。

下一步，商务部将继续密切跟踪汛情对生活必需品市场供应的影响，加强市场监测预警，做好应急调运准备，指导有关地方加强防汛相关检查，做好产销衔接，强化物资储备，落实应急值守，全力保障汛期生活必需品市场平稳运行。

(责编：罗知之、吕骞)

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