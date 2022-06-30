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商务部：外资企业对中国市场信心不减 看好在华长期发展前景

2022年06月30日16:34 | 来源：人民网
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人民网北京6月30日电 （记者罗知之）商务部今日举行例行新闻发布会，商务部新闻发言人束珏婷在会上表示，今年以来一批跨国公司加快在华投资布局，充分说明外资企业对中国市场信心不减，看好在华长期发展前景。

束珏婷介绍，为不断优化外商投资环境，商务部通过重点外资项目工作专班，积极协调各方，加大对全国重点外资项目的服务保障和支持力度，帮助企业排忧解难，推动项目落地建设。今年1-5月，合同外资一亿美元以上大项目实到外资476.8亿美元，同比增长40.3%，占我同期实际使用外资的54.3%。

为落实好扎实稳住经济一揽子政策措施要求，商务部于近日印发了关于做好重点外资项目服务保障、积极吸引外资的指导文件，重点做好以下四方面工作：一是建立健全地方重点外资项目工作专班机制，“一对一”强化重点外资项目和企业的服务保障。

二是建立全国重点外资项目清单动态更新机制，指导地方进一步梳理1亿美元以上重点外资项目，优化形成新一批全国重点外资项目清单。

三是全面加强服务保障，加大省级统筹力度，保障重点外资项目要素合理需求，保护投资者合法权益。

四是持续做好引资工作，从更好发挥开放平台引资支撑作用、便利商务人员往来、用足用好相关支持政策等方面引导各地加大工作力度，为企业提供更好投资经营环境。

(责编：罗知之、吕骞)

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