人民网福州6月30日电 （记者许维娜、陈蓝燕）自2006年序幕开启，金砖国家合作已走过16个年头。金砖国家优势互补，不断深挖合作潜力，拓宽合作领域，成为新兴市场和发展中国家联合自强的典范。

作为金砖专业领域重要活动，金砖国家可持续发展高层论坛29日在福州开幕。本次论坛持续两天，以“塑造金砖国家价值链未来”为主题。

在主论坛上，与会代表围绕“加强开放创新合作 共助疫后经济复苏”“深化大宗商品产销合作 共促经济联通与互赢”“积极应对气候变化 共建可持续未来”发表主旨演讲，来自各领域的海内外专家及代表分别就各自议题发表见解，令人耳目一新，收获颇丰。

专家和业内人士认为，金砖国家作为新兴市场和发展中大国，应继续携手、与时俱进，共助疫后经济复苏、共促经济联通与互赢，推动实现更加绿色、健康、安全、可持续的全球发展。

共助疫后经济复苏

新冠肺炎疫情给金砖国家发展带来了巨大的挑战，但也为金砖国家合作方式和机制创新提供了更多可能性。

在“加强开放创新合作 共助疫后经济复苏”这一单元中，中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼在论坛上发表主旨演讲表示，接种疫苗是预防传染病最有效、最经济、最便利的一项措施，已成为全球共识。

“接种新冠疫苗获益大大高于风险，在接种全程的新冠疫苗后,可以把重症和死亡的风险降低90%以上。”张伯礼表示，疫苗的保护效用可能随着时间推移而降低，但是预防重症和死亡的作用依然很强劲，鼓励加快新冠疫苗接种，尽快建立全民免疫屏障。

国家发改委国际合作中心主任黄勇表示，坚持共享、互惠和开放原则，充分利用金砖机制项下平台加强政策交流，促进创新要素流通，拓展合作领域，激发合作潜力，提升基础设施建设水平，创新投资和融资模式，有效推动能源、粮食、矿产等领域的产业集聚与产业集群，构建完善、畅通的综合物流网络体系，更好的开展与金砖国家间的经贸往来，共促经济联通与互赢。

联合国工业发展组织投资和技术促进办公室(中国·北京)主任武雅斌称，疫后复苏，不取决于谁先走出疫情，而在于最后一名新冠肺炎患者何时能够健康地走出病房；而全球可持续目标的实现，同样不取决于谁最先完成目标，而取决于广大发展中国家特别是最不发达国家何时走上可持续发展之路。

共促经济联通与互赢

近年来，金砖国家不断深化多领域务实合作，互联互通将迎来更多发展机遇。

在“深化大宗商品产销合作 共促经济联通与互赢”这一单元中，中国国际商会秘书长孙晓在发言中表示，当前，世界百年未有之大变局和全球新冠肺炎疫情大流行叠加共振，金砖国家作为新兴市场国家和发展中国家代表，在历史发展关键当口作出正确选择，采取负责任行动，对世界至关重要。工商界作为构建高质量伙伴关系、开启金砖合作新征程的重要实践者、积极探索者和直接受益者，是引领和推动金砖国家发展乃至全球经济增长的关键力量。

他就如何增进金砖国家经济互联互通提出三点建议：一是打通难点堵点，增强产供双链韧性；二是坚持创新引领，深化区域互联互通；三是畅通合作渠道，推动经济稳中提质。

共建可持续未来

气候变化是当前人类共同面临的严峻挑战之一，积极应对气候变化是全球共识，也成为论坛关注的焦点。

中国科学院院士、浙江大学校长吴朝晖表示，绿色发展是推进全球气候治理的必由之路，当前，百年变局交织世界疫情，人类社会面临着气候变化所引发的生态破坏、能源短缺等一系列可持续发展，应对气候变化，迫切需要各国共建公平合理、合作共赢的全球气候治理体系，促进绿色低碳转型，打造清洁、美丽。

“研究型大学具有联动育人与创新，链接全球开放与社会服务，为全球气候治理、实现绿色低碳发展作出高校贡献。”在吴朝晖看来，研究型大学具体责任有三方面：一是培育绿色发展背景下创新人才，永做绿色教育坚定的推行者；二是推进绿色发展背景下的科技创新赋能，努力走绿色科技高端提供者；三是传播绿色发展背景下的生态文明的理念，勇做绿色文化前沿的引领者。

全国人大常委会委员、国家气候变化专家委员会副主任王毅认为，金砖国家开展合作，要坚持多边主义，发挥金砖国家的领导作用，促进伙伴关系的建立。同时，对话更加制度化，甚至建立一些专题工作组。另外，需要开展“金砖+”气候合作，包括技术和商业模式推广，特别是可再生能源和数字绿色技术融合。

四场平行论坛热议数字经济等话题

“团结抗疫与卫生健康合作”“共享数字经济发展机遇”“产业链供应链的互联互通”“实现绿色低碳发展的可持续解决方案”……29日下午，四场平行论坛分别围绕四个主题开展了一场场对话交流。

记者在会上了解到，金砖合作机制成立16年以来，金砖各国积极寻找合作领域，其中，数字经济领域的合作已经连续多年被列为金砖国家峰会的重要议题。这次也不例外，在本次论坛主题框架下，数字经济再度成为焦点话题。

不少与会嘉宾在接受记者采访时表示，数字经济已成为驱动全球经济和贸易增长的新引擎。金砖国家应该携手开展数字经济领域合作，走开放包容、合作共赢之路，落实全球发展倡议和联合国2030年可持续发展议程，为全球发展注入更多的信心与活力。

中国国家航天局对地观测与数据中心主任、金砖国家遥感卫星星座工作组组长赵坚表示，五个国家的航天机构从2015年开始，由中国提出建立金砖星座这样一个倡议，五个国家的航天机构达成共识，就是建立金砖国家的遥感星座，就是由各个国家相关的卫星和地面系统，共同参与来服务五个国家的经济社会和民生事业，多边合作的机制本着合作共赢造福社会造福人类这个共同的理念，必将发挥空间大数据这样独特的作用，为数字经济和数字社会智能化发展贡献出它特有的力量。

“金砖五国都已经高度意识到要把握这一轮的科技革命和产业变革，最重要的抓手之一就是数字经济。在数字经济方面，它目前数字贸易的标准规范是不统一的，还有就是数字经济发展中，数字作为一个最重要的要素资源，流动又受到非常严重的限制，所以这些要进一步合作的话，这些障碍就必须打破。”浙江大学副校长黄先海表示。

在黄先海看来，若金砖五国率先在数字经济与贸易方面来制定标准和规范的话，将会有力促进数字经济发展，从而也有力促进金砖五国数字经济产业的巨大发展。

“现在是数字经济创新创业最好的时代，通过此次金砖国家可持续发展高层论坛的推动，数字经济的新产业、新模式、新业态将会在金砖五国，乃至更多的全球国家，实现同频共振，数字经济将更好地推动实现人类命运共同体。”盘石集团董事局主席田宁表示。

此外，参会外方代表表示，面对疫情、气候变化等全球性挑战，金砖国家应深化沟通交流，推进抗疫和卫生健康、产业链供应链互联互通、数字经济、绿色低碳等领域合作，共同推动落实联合国2030年可持续发展议程，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

(责编：申佳平、吕骞)