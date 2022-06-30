人民网北京6月30日电 （记者杨曦）今日，国新办举行政策例行吹风会，介绍涉企违规收费专项整治行动有关情况。国家市场监管总局价格监督检查和反不正当竞争局局长袁喜禄表示，开展涉企违规收费专项整治行动，是贯彻党中央、国务院决策部署的重要举措。要通过专项整治，通过联合检查，切实推动降费减负各项政策落到实处，切实让广大市场主体享受到惠企政策红利，切实减轻企业负担、激发市场主体活力，为企业健康发展营造良好的市场环境。

据悉，此次涉企违规收费专项整治行动由四个部门联合开展，市场监管总局在其中牵头联合检查工作。袁喜禄介绍，此次四部门开展联合检查，是专项整治行动中的一个重要环节、一项重要任务。市场监管总局将会同有关部门，一起研究制定下发联合检查工作方案。主要考虑注重以下四个方面：

首先，注重统筹谋划、突出重点。乱收费、乱罚款、乱摊派等涉企违规收费问题，涉及范围非常广，涉及政策非常多，涉及环节也非常复杂，所以必须深入研究，统筹谋划。对于重点部门、重点地区、重点领域，我们主要是着重做好“四查”：一是查工作，深入检查整体工作的部署落实情况。二是查政策，深入检查涉企收费政策的梳理和政策解读情况。三是查问题，深入检查涉企违规收费问题的排查和建立台账情况。四是查整改，深入检查自查自纠特别是问题整改情况。

第二，注重聚焦问题、立查立改。这次联合检查目的就是要发现问题、整改问题。对于联合检查中发现的乱收费、乱罚款、乱摊派等问题，要坚持“零容忍”。凡是降费减负政策落实不到位的，凡是借疫情违规设立收费项目的，凡是不按要求执行国家和地方已出台惠企收费政策的，都要坚决予以整改。

第三，注重案例曝光、经验宣传。对情节严重、性质恶劣的典型案例，要加大公开曝光力度，主要是要让广大企业了解惠企政策的内涵，让政策实施主体了解政策的边界。特别是对违规收费主体，要加强联合惩戒，综合采取市场监管、行业监管、信用监管等多种惩戒手段，加大警示效应。同时，我们也对有关部门和各地区落实降费减负、推动收费政策惠企利民好的经验做法，加大宣传推广力度，发挥先进典型的引领作用。

第四，注重部门协同、上下联动。要充分发挥专业部门与综合部门、行业监管与市场监管的协同作用，形成监管合力。特别是市场监管系统，要提高政治站位，服务经济发展大局，总结近年来我们多年进行涉企违规收费检查的实践经验，结合总局年初部署的涉企违规收费专项整治工作，把两项重大任务有机结合、相互促进，切实抓实抓好。

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