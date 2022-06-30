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中国质量万里行促进会启动“真金火炼”行动 首次抽检聚焦集成灶产品

2022年06月30日18:24 | 来源：人民网
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人民网北京6月30日电 （记者孙博洋）6月29日，在抽检专家、企业代表、消费者代表、新闻媒体的共同见证下，中国质量万里行促进会以“双随机 一公开”的方式正式启动“真金火炼”随机抽检行动。

在活动现场，采取以随机摇号的方式，从在京销售华帝产品的单位中，随机抽取了苏宁电器（联想桥店）为产品抽样点，随机抽取集成灶（JJZT-PY09）产品，经生产企业销售代表确认签字后，工作人员在样品包装上贴上了印有“中国质量万里行促进会”标识的封条，将样品送往随机抽取的权威检测机构进行各项指标检测。

据中国质量万里行促进会副会长、秘书长赵陕雄介绍，自今年3.15国际消费者权益保护日正式启动“真金火炼”随机抽检行动计划以来，已有包括海尔、上汽通用五菱、华帝等18家国内知名企业向中国质量万里行促进会提出了其相关产品的随机抽检项目。此次是首次抽检，将产品类别聚焦在了集成灶产品。

据悉，“真金火炼”随机抽检行动借鉴国际经验做法，从市场上随机抽取样品，随机确定检测机构，对样品相关指标进行检测，以权威第三方的公正检验结果，证明企业产品质量是否过硬。

“真金火炼”行动秉持自愿申请、客观公正、透明公开、动态调整、诚实信用等原则开展工作。随机抽检行动有利于落实企业质量主体责任，促进产品质量提升。

中国质量万里行促进会副会长、秘书长赵陕雄表示，近年来，厨房用具行业“集成热”受到关注，消费者对集成灶的质量问题非常关心。此次“真金火炼”行动，集成灶的生产企业华帝股份有限公司向中国质量万里行促进会提出了参与“真金火炼”随机抽检行动的申请，成为第一个主动接受质量挑战的品牌。

据介绍，“真金火炼”随机抽检行动组经过深入调研、论证后，形成抽检方案。“真金火炼”随机抽检工作流程分为：接受企业申请；随机抽样（摇号）；采（抽）样；样品接收；样品检验；结果报告；结果报送等7个环节。

(责编：申佳平、吕骞)

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