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上海高校应届硕士毕业生符合基本条件无需“打分”可直接落户

2022年06月30日08:30 | 来源：新华网
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　    上海市近日出台新政策，在沪各研究所、各高校应届硕士毕业生，世界一流大学建设高校应届硕士毕业生、世界一流学科建设高校建设学科应届硕士毕业生，无需“打分”，符合基本条件就可直接落户。

　　根据《2022年非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业申请本市户籍办法》，非上海生源毕业生符合相应条件，可以由用人单位为其申请办理上海市户籍，包括：遵守法律法规及学校规章制度；列入普通高校国家统一招生计划，不属于定向和委托培养，完成学业并于2022年取得相应毕业证书和学位证书；在校期间未与任何用人单位存在劳动关系或人事聘用关系，未缴纳社会保险等。

　　用人单位是非上海生源毕业生进沪就业申请落户的申请主体。根据办法，上海市行政区域内的党政机关，在上海市登记的事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构（民办非企业单位），符合上海市产业发展方向、信誉良好、注册资金达到人民币100万元（含）且2021年5月31日前在上海市注册登记的企业，若直接录用非上海生源毕业生，可以为录用人员申请上海市户籍。

　　据了解，上海实行公开透明的积分落户制度，非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业落户标准分通常为72分，毕业院校、学历水平等因素均会对积分产生不同程度影响。此项新政策推出后，不满足直接落户条件的应届毕业生仍需“打分”落户。（记者 吴振东、周蕊）

(责编：曹淼、李源)

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