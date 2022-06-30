李心萍

今年我国高校毕业生预计达1076万人，同比增加167万人，促进高校毕业生就业成为稳就业重中之重。

6月8日，习近平总书记在四川考察时强调：“当前正是高校毕业生就业的关键阶段，要进一步挖掘岗位资源，做实做细就业指导服务”。对高校、企业和有关部门而言，应抓好学生就业签约落实工作，尤其要把脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及有残疾的、较长时间未就业的高校毕业生作为重点帮扶对象。

一手出政策，一手挖岗位，多管齐下为高校毕业生开拓市场化就业渠道。相关部门拿出真金白银，对吸纳高校毕业生就业的中小微企业给予社保补贴、税费减免、一次性吸纳就业补贴；对自主创业的高校毕业生提供一次性创业补贴、场地支持、创业担保贷款。人社部推出百日千万网络招聘专项行动，截至目前，已发布岗位需求超千万人次；教育部组织开展万企进校园活动，要求全国高校“一把手”带头访企拓岗，为毕业生挖掘更多岗位资源。下一步，还需进一步加大政策支持力度，用政策“礼包”鼓励各方主体积极创造岗位，提高经济发展的就业吸纳能力。

一手抓落实，一手想新招，精心护航毕业生求职路。上海将推出2.5万套公共租赁房，为应届毕业生定向提供一批租金可负担、长期稳定的租赁房源；福建福州明确，为外地赴福州求职高校毕业生提供一年期免费住宿；安徽合肥为高校毕业生提供免费的数字经济相关岗位技能培训……各地想方设法为毕业生减轻负担，助力毕业生轻松求职。换个角度看，高校毕业生人数增多，恰好为各地和用人单位吸纳储备优秀人才提供了机会。各地继续大力吸纳高校毕业生就业，是用短期政策杠杆换来长期人才效应，将为当地长远发展积蓄宝贵人才资源。

当然，要促进高校毕业生优质就业，相关工作还须进一步发力。在扩渠道促匹配方面，中小微企业吸纳就业潜力大，但由于和求职者信息不对称、招聘渠道不畅，与高校毕业生之间存在一定程度的错配。这要求各部门各高校为中小微企业进校园招聘提供更大便利，推动中小微企业与高校开展精准供需对接，打通求职招聘“最后一公里”。在就业服务方面，还需在“精准”上再发力。不少高校毕业生求职遇挫，并非能力不行，而是因为自我认知不清晰、求职技巧不成熟。这就要求高校通过摸清底数、建立台账、及时跟进等方式，对就业困难毕业生做到“一生一策”，以一对一、手把手的指导，提高毕业生就业能力，让毕业生求职的信心更强、底气更足。

对广大高校毕业生而言，应树立正确的职业观、就业观和择业观，保持平常心态，客观看待个人条件和社会需求，从实际出发选择职业和工作岗位。好儿女志在四方，大城市岗位竞争激烈，但广袤的乡村迎来发展新机遇。无论是参加招募规模达3.4万人的“三支一扶”计划，还是返乡创业，高校毕业生都大有可为。有志者奋斗无悔，只要热爱劳动、脚踏实地，基层也能建功立业。我国有60多万个城乡基层社区，防疫、养老、托幼……各项工作都有高校毕业生展现自我的机会。同时，一批适应青年群体的新职业正在不断涌现，为高校毕业生就业提供了更多可能性。无论是新潮的“机器人工程技术人员”，还是时尚的“民宿管家”“研学旅行指导师”，都等着青年人去施展才华、成就自我。

高校毕业生是宝贵的人才资源。做好高校毕业生工作，将为经济社会高质量发展提供重要的人才支撑。攻坚克难、加倍努力，千方百计为毕业生做好就业服务，就能确保高校毕业生就业局势稳定，更好促进高校毕业生就业。

《 人民日报 》（ 2022年06月30日 10 版）

(责编：曹淼、李源)