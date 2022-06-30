庞宇航

贝铱铭

李佳

邱煜乾

刘力

潘思敏

就业是民生之本，青年就业更是就业工作的重中之重。根据教育部的统计，2022年预计中国高校毕业生或达1076万人，比2021年增长167万人，首次突破千万。与此同时，受新冠肺炎疫情影响，国内外宏观经济形势严峻，给大学毕业生就业带来了压力。对此，即将告别校园的大学生们是如何看待的？他们有哪些就业打算与计划？是否已经找到了工作？学校为毕业生就业提出了哪些便利服务？

通过了选调生考试

█ 庞宇航 清华大学法学院硕士毕业生

回望过去近一年的求职经历，尽管疫情的阴霾时隐时现，增添了许多挑战，但我和身边的小伙伴们总是相互鼓励，常借“稳字当头、稳中求进”这8个字来自勉——既要拥有平和稳定的心态，不过度苛求一时的求职结果，也要在行动上积极主动，做好充分准备，付出加倍努力。

求职过程中，因为疫情反复，我和小伙伴们遇到过不少困难。比如，在疫情防控常态化的背景下，2022年部分省份的省考集中安排在同一个周末甚至同一天。为此，报名了多场考试的我，不得不在一个周末辗转两个城市。又如，今年4月底到6月，北京疫情出现反弹，高校实施校园封闭管理，许多单位的招聘面试改为线上。如何在校内找到一个符合要求的独立面试间，成为我们普遍面临的难题。

令我们感动的是，学校始终想方设法地提供各种帮助。清华大学学生职业发展指导中心等机构不仅及时发布各类招聘信息、提供就业咨询与指导、邀请老师与往届毕业生为应届毕业生“传经送道”等，还有针对性地解决实际困难。为了给在校同学提供理想的独立面试间，学校不仅腾出学生职业发展指导中心的会议室，还动员许多老师将自己的办公室借给同学们。每次我们申请借用面试间，负责审批的老师总是不厌其烦，尽己所能地提供支持。

我在求职初期便确立了到基层从事公共服务工作的目标。2021年下半年，我通过了四川省成都市选调生的选拔考试。6月底，我将告别学习生活了3年的清华大学，去往成都，准备开启崭新的职业生涯。临行前，学生职业发展指导中心“扶上马”再“送一程”，为将赴全国各地工作的选调生们开展行前培训，勉励我们沉下心来，用“十年磨一剑”的劲头，在工作岗位上谦虚学习，服务人民。

和我一样，绝大部分同届毕业的小伙伴已经找到工作，即将进入人生的新阶段。对少数仍在等待求职机会的同学，我为他们加油鼓劲，相信只要坚持，就一定能收获美好。

本报记者 严 瑜采访整理

成了一名“码农”

█ 贝铱铭 杭州师范大学本科毕业生

面临求职季，有压力也有动力。如今我已被互联网公司蚂蚁集团录取，成了一名“码农”。

在这之前，我曾在互联网公司实习过，所以求职时专注于互联网企业。说实话，这届大学生的就业形势比较严峻，前几年一直很“热”的互联网行业今年似乎也不太乐观。就拿我的专业在校园招聘中的规模来说，明显感受到比往年少了很多，更让我感到压力大的是，来自名校的硕士、博士也加入了求职竞争的行列，激烈程度可想而知。

在校期间，我的学习成绩还不错，曾获得过国家奖学金，也在数学建模、“挑战杯”等各类学科竞赛中取得过好成绩。刚开始找工作时，我满怀信心，总觉得“这都不是事儿”，现实却是刚走上求职之路的我就碰了壁。起先我通过校园招聘给几家互联网企业投了简历，但很多都石沉大海，就连面试过的企业也都以失败告终，这让我备感压力，也很沮丧。“明明在校期间表现不错，为啥找工作就这么困难？”我陷入了自我怀疑与否定，甚至一度认为自己找不到满意的工作了。不过好在老师和辅导员给了我很大的帮助。

杭师大开设有“生涯工作室”，每天都有具有丰富就业指导经验的老师开展咨询和指导。我预约了老师对面试进行复盘，找到了失败的症结所在。老师告诉我，作为工科生，不要总觉得在面试时把握好技术类问题就万事大吉了。面试考察的是个人综合素质能力，回答面试官的每道问题时都应充分展现自己的亮点和优势，平平无奇的答案并不足够让自己在众多竞争者中脱颖而出。

学院开展的就业经验交流会也让我受益匪浅。学院邀请了往届优质就业的前辈们为大家传授经验，分享自己的面试“秘籍”，手把手教我们如何在面试中脱颖而出，最大限度展示自己的综合实力。

除了要掌握面试技巧，我认为还要树立正确的就业心态。通过一次次与辅导员谈心谈话，我充分认识到，在校期间表现优秀并不能完全等同于职场上的优秀，求职面试过程中有失败也是正常的，没必要沉溺在沮丧的情绪中。

我认为，每次面试都是很好的锻炼，要总结经验教训，准备得更加充分，表现得更加从容自信，才能获得成功。祝福每位毕业生都能顺利找到心仪的岗位。

本报记者 窦瀚洋采访整理

选择了心仪的工作

█ 李 佳 贵州大学硕士毕业生

3年研究生生活，两年半都在抗疫。新冠肺炎疫情将2022届大学毕业生的人生加速推进到毕业、就业这一人生节点。

在疫情之前，对于未来的就业和发展，我觉得一切都能顺其自然，总不会读了硕士还失业吧。不过，想什么来什么，疫情暴发还真让硕士生毕业后就业的难度增加了很多，特别是对于专业性和技术性不强的文科生来说，2022年就业形势尤为严峻。

疫情改变了我的人生规划。在疫情暴发的几年时间里，我们见证了很多年轻人逐梦互联网而未成的例子，看到了一些人资金链断裂的惨痛经历，目睹了历经创业坎坷的人。面对经济下行压力，大家开启了“省电”模式，求稳成了我身边大多数毕业生择业的首要标准。

我找工作的原则是择业要趁早，先有保底，再求进步。从去年9月起的秋招过程中，我一直重复着“搜集就业信息—投简历—笔试—多轮面试”这一流程，但直到11月底仍然一无所获。我像是一个迷失在大海中的小船，不停对外发出就业信号，却一直等不到一盏灯塔为我而亮。

转机出现在去年12月，机会扎堆向我飞来，我想是因疫情原因很多单位招聘一变再变。一时间面对这么多机会，我竟不知道如何抉择——政府事业单位？国企？医疗单位？在此之前，我只希望有个工作就好，当有了选择我又开始贪心。然而，世上难有十全十美的工作，最终，经过多方考虑我选择了相对心仪的一份工作。

由于疫情，身边那些找工作较晚、手无录取书的同学们在春招中屡屡受挫。“同学们要尽量参加两周一次的就业促进大会。我们一起来为大家出谋划策，确保每位同学毕业前都能就业”。看着关切而焦急的学院领导和老师，看着全社会都在关注大学毕业生就业，还未就业的同学们虽然心中着急，但也满怀必胜信心。

本报记者 汪志球采访整理

坚定投身西部教育

█ 邱煜乾 四川师范大学本科毕业生

挥别母校，我即将踏上人生新的旅程，当一名中学老师。

在大学期间，我参加学校组织的各类就业指导服务活动，早早做好了个人职业规划和就业准备。

虽然求学过程受到新冠疫情影响，但是这也让我备加珍惜在校园学习专业知识、培养专业能力的时间。学校非常重视学生专业学习与职业发展的结合，为我们组织了各类实习实训实践的活动。这使我坚定了投身祖国教育事业的初心。

令我记忆犹新的是，在大三时参加学校组织的“乡村振兴·人才培养”培训班、求职训练营后，我了解到了“国家24365大学生就业服务平台”“国聘行动”等国家为毕业生提供的求职平台，学会了如何客观看待个人条件和社会需求，逐渐把目光聚焦在西部地区基础教育行业，并把它设定为自己的就业方向。

特别是在大四时，学校为我们提供了形式多样的招聘活动和就业指导。通过积极参加校园内各行业专场双选会、线上线下大型双选会，让我对未来基础教育领域发展前景、中小学教师职业素养要求、就业领域的最新动向有了更深入的认识。我通过参加学校举办的就业能力大赛、模拟求职招聘大赛及优秀毕业生求职经历分享等活动，更加坚定了投身西部地区基础教育行业的决心。

为了能在激烈求职竞聘中脱颖而出，我从大三下学期开始不断提升师范技能、核心竞争力、求职应聘能力，在辅导员一对一就业指导下，最终以优异的面试成绩，与四川省攀枝花市教育局签订了就业协议，即将成为一名高中化学教师。

我有幸投身西部教育事业，离不开学校师范教育的引领、离不开学校提供的就业服务平台、离不开学院对每位毕业生量身定制的就业指导服务。

作为一名即将踏上工作岗位的应届毕业生，我将自觉践行社会主义核心价值观，尽快实现从学生向教师的身份转换，在实践中一步步成长，努力成为合格的西部基础教育事业建设者。

本报记者 王明峰采访整理

考上公务员岗位

█ 刘 力 兰州大学硕士毕业生

3年前，因没有被第一志愿录取，我来到兰州大学数学与统计学院攻读硕士学位。此前，我与兰州大学以及兰州这座城市毫无交集，也无任何了解。

就在犹豫要不要到大西北来读书时，我看到了严纯华校长在一档电视节目上的演讲。他说：“能够接纳你的大学，才是最好的大学！”这话醍醐灌顶，我因此与兰大结缘。

“自强不息，独树一帜”。一入校，便被兰大校训深深感染，更加坚定了我学好专业课的决心。研一时，我全身心投入学习。由于是跨专业考研，我恶补专业基础知识。宿舍、课堂、图书馆，三点一线；学理论、写代码、参加研讨，紧张充实。那一年，我甚至每天早晨都会在闹钟响起之前醒来。功夫不负有心人，我的成绩进步很快，还获得了国家奖学金。

漫游学海的同时，我也曾思索将来的职业，对自己适合做什么、喜欢做什么有过打算。去年4月，经过与导师、家人商议，我决定考公。因为我觉得自己喜欢做服务别人的事，喜欢与人沟通、交流，所以公务员岗位更能让我发挥价值。认准了目标，我很快就投入到考试准备工作中。

在备考过程中，学校和学院给我们毕业生提供了很多帮助。学校组织的“至公计划”是向考公的同学提供的一个公务员笔试面试的辅导培训平台。学校还向毕业生及时、广泛发布各类招聘信息，在办理毕业、就业相关手续时提供便利，我从中获益良多。

一分耕耘，一分收获。不久前，我已经顺利通过笔试、面试和体检，即将入职。我的同学中，虽然还有一些人暂时没确定就业去向，但仍很“淡定”地在求职。我相信，他们一定会找到适合自己的工作。

3年前，我“心有不甘”地来到兰大；如今，我斗志昂扬地告别。感恩母校，它不仅提供了一个高质量的学习发展平台，更培养了我踏实自律、严谨细致等品质。以梦为马，不负韶华。我将保持兰大人“勤奋、求实、进取”的学风，在新的岗位上努力工作、奋发拼搏，不辜负青春、不辜负时代！

本报记者 付 文采访整理

成功入职普华永道

█ 潘思敏 深圳大学本科毕业生

我在经济学院主修金融学专业，同时在人文学院修读哲学双学位。面临选择毕业后就业方向的大四这一年间，我经历了复杂的心路历程，也是慢慢建立自我了解的过程。

首先，受到新冠肺炎疫情的影响，毕业时的经济形势跟我们初入学时有所不同了。这一点，大家都有体会。就业、读研，都会面临压力。起初，我的计划重心放在读研深造这条路。但大学4年间，我也利用寒暑假进行了3段实习，这些实习基本都是我主修专业的实习，让我对金融行业有所了解。自2021年9月起，我就在做两手准备，一边找机会深造读研，一边投简历就业。

一开始，我其实是十分迷茫的。虽然就读于金融专业，但是我的兴趣是一对一的专业咨询。

指导老师非常耐心、温和，经验丰富。听了我的困惑，给我的建议是先从主修专业金融入手找工作，哲学的兴趣可以在工作之外继续追寻，或在日后觉得主业不合适后，再转变方向。这些建议看似普通，但对我来说却可说是醍醐灌顶。

经过长时间的思考、比较，最终，我下定决心去找金融方向的工作，也听取了指导老师关于简历修改、面试等方面的各种经验。

很幸运的是，我们学校给毕业生就业提供了很多机会：大型企业的宣讲会，秋招、春招等校内双选招聘会，各种就业群的信息……我参加过几场企业宣讲，渐渐从这个过程中了解我喜欢什么样的岗位，对什么工作内容感兴趣，这也是发现自我的过程。在经济学院的就业群里，老师经常发布就业信息，我把简历投了二三十家公司，获得了普华永道、中国工商银行、天职国际等多家公司的入职通知书，并决定进入咨询领域，入职普华永道。入职后，将先进行轮岗培训再定岗。

回顾我的心路历程，我要感谢大学4年时间保持好奇心和活力的自己。我并没有把自己局限在必须读研的思维里，而是尽可能丰富自己的生活，参加感兴趣的活动、实习，体验生活。可以说，没有辜负青春，也没有辜负自己的努力。

我未来的打算是，首先在公司接受培训学习，找到合适自己的岗位进行深耕，然后计划下一步的提升。

本报记者 吕绍刚釆访整理

（本版照片除受访者供图外，由丁若泓、本报记者窦瀚洋、向 娟、任妍拍摄）

(责编：曹淼、李源)