原标题：政策倾斜、岗位扩招！一大波就业利好面向应届生

2022年高校毕业生首次突破千万，当前，高校毕业生就业已经进入冲刺阶段。近期，多部门密集推出政策措施，持续为企业提供稳岗支持，促进政策性岗位面向应届生扩招，同时，强化对于高校毕业生的精准帮扶和权益维护。

资料图：6月23日，贵州省遵义市在新蒲新区举办2022届高校毕业生大型现场招聘会。瞿宏伦 摄

稳岗支持

毕业生投递简历1.67亿人次

又是一年毕业季，来自教育部的数据显示，截至6月22日，教育部联合相关部门举办的24365专题网络招聘活动已累计提供岗位847万个，同时，与12家机构联合开展的“24365校园招聘服务”，为2022届高校毕业生发布岗位累计3140万个，毕业生投递简历1.67亿人次。

2022年高校毕业生首次突破千万，为1076万，规模比上年增加167万人，规模和增量均创历史新高。为促进大学生就业，5月以来，多个部门密集出台面向应届毕业生的倾斜政策，便利大学生求职就业。

工信部联合教育部启动全国中小企业网上百日招聘高校毕业生活动，为“专精特新”中小企业开设了招聘专场。人社部启动百日千万网络招聘专项行动，截至6月5日，已有34万家用人单位发布岗位需求977万人次。

“企业是吸纳大学生就业的主力军，应稳住市场主体，激发市场活力，促进校企对接。”中国教育科学研究院研究员储朝晖对中新网记者表示，畅通大学生就业的关键还是在于促进企业，尤其是民营企业的发展，创造较好的营商环境，让企业有能力、有动力吸纳更多的劳动力。

针对稳住市场主体，6月28日，国家发展改革委副秘书长杨荫凯就在发布会上表示，指导各地尽快落实支持中小微企业吸纳高校毕业生就业的补贴政策，对吸纳高校毕业生就业达到一定数量且符合相关条件的中小微企业，在安排纾困资金、提供技术改造贷款贴息时给予倾斜支持。

资料图：2022国考江西南昌第三中学(初中部)考点。中新社记者 刘力鑫 摄

扩招倾斜

公务员招11.6万名应届生，鼓励基层就业

在前两年连续扩大招录高校毕业生规模的基础上，2022年中央机关及其直属机构与地方各级机关公务员招录进一步吸纳高校毕业生，共计划招录11.6万名应届生，比去年增加0.9万名。

除了公务员招录面向应届生倾斜，6月16日，国资委召开专题部署会，要求国资国企要多措并举促进高校毕业生就业，今年招收高校毕业生人数要在去年基础上有更大的增幅。

扩大政策性岗位招录的同时，鼓励大学生到基层干事创业的政策也不断释放。近日，人社部、教育部等部门陆续发布了2022年“三支一扶”计划及农村教师特岗计划招募通知，加上此前公布的大学生志愿服务西部计划，今年三项基层服务项目仅全国项目招募规模就将超12万人。

按照新华社的近期披露的数据，当前各省份正在组织各项基层服务项目报考，不少地区报名火热，有的项目平均报名录取比超过了40：1，部分岗位录取比甚至超过100：1。

中央党校(国家行政学院)教授竹立家对中新网记者表示，当前，无论是乡村振兴，还是城市社区公共服务升级，都急需大量有新知识、新理念、高素质的大学生补充到基层。促进大学生到基层干事创业，这不仅是从促进就业的维度考量，更是提速基层治理能力现代化的需要。

“面向应届生和基层岗位倾斜，这是近年来政策性岗位招录的显著趋势。”华图教育研究院专家郑文照称，近几年，公务员、事业单位等招录都加大了高校应届毕业生招录力度，单从国考招录的数据来看，招录计划中，仅面向应届生招录的比例，由2019年度的39.17%上升到了2022年度的67.3%。

资料图：杭州师范大学招聘会现场。童笑雨 摄

精准帮扶

畅通未就业毕业生求职渠道 维护合法权益

除了开拓就业渠道，对于毕业生的帮扶政策也密集出台。

近日，人社部向全体2022届毕业生发出“公开信”，分别对已落实就业单位、仍在求职、有志自主创业、选择灵活就业、暂不考虑就业的毕业生及困难毕业生，发出求职指引，宣传相关政策，告知服务渠道，提醒有关权益维护等问题。同时，开通2022届未就业高校毕业生求职登记小程序入口，畅通未就业高校毕业生求职登记渠道。

今年5月，财政部等部门还发布《关于做好2022年国家助学贷款免息及本金延期偿还工作的通知》，决定免除2022年及以前年度毕业的贷款学生2022年内应偿还的国家助学贷款利息。对2022年及以前年度毕业的贷款学生2022年内应偿还的国家助学贷款本金，经贷款学生自主申请，可延期1年偿还。据称，此项政策可惠及400多万高校毕业生。

在维护毕业生合法权益方面，教育部向各地高校强调“四不准”纪律，即不准以任何方式强迫、诱导毕业生签订就业协议和劳动合同，不准将毕业证书、学位证书发放与毕业生签约挂钩，不准以户档托管为由劝说毕业生签订虚假就业协议，不准将毕业生顶岗实习、见习证明材料作为就业证明材料。

在人力市场方面，6月17日，人社部还会同市场监管总局发布通知，部署开展为期2个月的清理整顿人力资源市场秩序专项行动，要求各地打击就业歧视、虚假招聘、“黑职介”等。(记者 阚枫)

(责编：曹淼、李源)