新华社武汉7月7日电 题：推进南水北调后续工程高质量发展——写在引江补汉工程开工建设之际

新华社记者刘诗平、李思远

7日，引江补汉工程正式开工。

从长江三峡水库库区取水，穿山引水194.8公里，抵达丹江口水库下游的汉江安乐河口，引江补汉工程联接起三峡工程与南水北调工程两大“国之重器”，进一步打通长江向北方输水通道。

引江补汉工程开工，标志着南水北调后续工程建设拉开帷幕，国家水网建设迈出重要一步。

引江补汉工程开工：南水北调后续工程建设启幕

7日上午10时28分，丹江口水库下游约5公里处的汉江右岸安乐河口，工地上的挖掘机、渣土车等大型机械开始穿梭轰鸣。

由中国南水北调集团负责建设运营的引江补汉工程，是南水北调后续工程的首个开工项目，可研批复静态总投资582.35亿元，设计施工总工期9年。

“引江补汉工程是南水北调中线工程的后续水源，从长江三峡库区引水入汉江，输水线路总长194.8公里，其中输水隧洞长194.3公里，为有压单洞自流输水。”南水北调集团董事长蒋旭光说，工程建成后，将增加南水北调中线工程北调水量，同时可向汉江中下游、引汉济渭工程及沿线补水。

引江补汉工程由输水总干线工程和汉江影响河段综合整治工程组成。由于引江补汉工程的出水口在丹江口水库坝下，三峡库区的水并非直接北调，而是通过提高汉江流域的水资源调配能力，增加中线北调水量。汉江影响河段综合整治工程，主要便是对丹江口水库坝下约5公里河段进行整治。

对于引江补汉工程，中国工程院院士、长江设计集团有限公司董事长钮新强列举了6个“最”：我国在建长度最长的有压引调水隧洞；我国在建洞径最大的长距离引调水隧洞，等效洞径10.2米；我国在建引流量最大的长距离有压引调水隧洞，最大引水流量212立方米每秒；我国在建一次性投入超大直径隧道掘进机施工最多的隧洞；我国在建单洞开挖工程量最大的引调水隧洞；我国在建综合难度最大的长距离引调水隧洞，最大埋深1182米。

“工程输水总干线沿线地质条件复杂，施工难度大，是我国调水工程建设极具挑战性的项目之一，工程将促进我国重大基础设施技术创新能力的提升。”钮新强说。

“工程区地处山区，沟壑纵横，山高林密，工程野外勘测克服了许多难以想象的困难，最终找到了最佳线路通道，最大限度地避开了极易导致隧洞灾害的强岩溶区和规模巨大断裂带。”长江设计集团高级工程师贾建红说。

引江补汉工程项目法人南水北调集团江汉水网建设开发有限公司董事长高必华表示，为应对这些工程技术难题，南水北调集团江汉水网公司开展了广泛的工程调研，积极组织科研攻关，加强技术装备研究，加强超前地质预报研究，为提前处理风险隐患提供保障，开展灌浆材料和工艺研究，化解大埋深、高水压带来的风险，推进安全建设。

水利部南水北调工程管理司司长李勇表示，水利部将督促指导项目法人建立完善质量管理体系，保证工程建设质量，深入推行施工过程标准化管理，切实把引江补汉工程建成安全、放心、优质工程。

“大水盆”联手“大水缸”：联接三峡工程与南水北调工程两大“国之重器”

引江补汉工程为何此时开工建设？钮新强告诉记者，南水北调中线工程通水以来，取得了显著的经济、社会和生态效益。随着京津冀协同发展、雄安新区建设、中原城市群发展等的推进，以及华北地区地下水超采综合治理持续深入开展，受水区供水水源结构不尽合理、区域水资源统筹调配能力相对不足的矛盾将进一步凸显。

与此同时，受上游来水形势变化及汉江流域用水需求增长的影响，南水北调中线一期工程稳定供水的能力亟待提升。引江补汉工程作为南水北调中线工程后续水源，将联通三峡水库“大水缸”和丹江口水库“大水盆”，把三峡工程与南水北调工程两大“国之重器”紧密相联。

长江三峡水库是我国的战略水源地，也是长江流域的“大水缸”，多年平均入库水量超4000亿立方米，正常蓄水位175米相应库容393亿立方米，防洪库容221.5亿立方米，水量充沛且稳定。

丹江口水库是汉江流域的控制性骨干工程，是我国跨流域调水工程的重要水源地，更是汉江流域的“大水盆”，多年平均入库水量达374亿立方米，总库容295亿立方米，正常蓄水位170米以下调节库容161.2亿立方米，是南水北调中线一期工程的唯一水源地。

“引江补汉工程实施后，中线北调水量可由一期工程规划的多年平均95亿立方米增加至115.1亿立方米。两大水库联合构成我国重要的战略水源地，可连通长江、汉江流域与华北地区，加快构建国家水网主骨架和大动脉，进一步优化我国水资源配置格局。”李勇说。

与此同时，引江补汉工程还将为引汉济渭实现远期调水规模创造条件。汉江上游引汉济渭工程年均引水量可由近期的10亿立方米增加至15亿立方米，有效保障关中平原供水安全。

此外，引江补汉工程实施后，每年可向汉江中下游补水6.1亿立方米，工程输水沿线补水3亿立方米，大幅提高汉江流域及区域水资源调配能力。

生态优先，人水和谐：打造绿色调水工程“名片”

在引江补汉工程建设过程中，如何减少对环境的影响？ 蒋旭光表示，南水北调集团将积极采取各种措施，减缓或消除对生态环境的不利影响，力争把这一工程打造成绿色调水工程的“名片”。

在规划设计阶段，已明确输水总干线以隧洞形式下穿自然保护区、森林公园等生态敏感区，尽可能减少对生态敏感区的影响。同时，研究提出优化施工方式、生境修复、优化调度、水环境治理等各种环境保护措施。

在工程建设阶段，建立生态环境管理体系，将严格执行环境保护措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护制度，并对各项环保措施的有效性开展跟踪监测，推进各项生态环境保护举措落实。

钮新强认为，引江补汉工程建成后，有利于进一步发挥南水北调中线工程的效益，增加北调水量，提高中线受水区供水保障能力，缓解京津冀等华北平原水资源短缺与经济社会发展、生态环境保护之间的矛盾。

“引江补汉工程建成后，每年可向汉江补水6.1亿立方米，将改善汉江水资源条件，缓解汉江中下游面临的生态环境压力。”水利部长江水利委员会副主任胡甲均说。

水利部规划计划司司长张祥伟表示，引江补汉工程是南水北调后续工程的首个开工项目，南水北调工程下一步将继续深化东线、西线工程前期工作，推动工程开工建设。通过南水北调后续工程规划建设，进一步打通南北输水通道，筑牢国家水网主骨架、大动脉，全面增强国家水资源宏观配置调度的能力和水平。

据了解，按照党中央、国务院决策部署，在推进南水北调后续工程高质量发展领导小组的统一领导下，经各方深入研究论证，南水北调后续规划建设总体思路进一步明确。有关方面正在稳步推进相关工作落实，加快构建国家水网主骨架和大动脉，为全面建设社会主义现代化国家提供坚实的水安全保障。

(责编：岳弘彬、牛镛)