人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技>>2022年财经专题>>大学生就业“护航计划”

2022年暑期北京地区毕业生就业服务月启动

2022年07月07日09:59 | 来源：新华网
小字号

原标题：2022年暑期北京地区毕业生就业服务月启动

　　记者从北京市人力资源和社会保障局获悉，自7月1日起至8月31日，北京市开展“2022年暑期北京地区毕业生就业服务月活动”，预计将组织各类就业服务活动120余场，6000余家用人单位提供就业岗位2万个。

　　本次服务月活动主要通过线上开展，毕业生可在“北京毕业生就业创业服务平台”官方网站参与，服务项目包括个人求职、实名制登记、招聘活动、就业见习、档案服务、政策服务、就业创业指导、申领补贴等。活动期间，北京市将进一步拓宽服务渠道，鼓励协同各类人力资源服务机构、社会组织等社会力量参与毕业生就业服务，高频开展网络招聘，陆续举办专精特新、医药卫生、人工智能等行业专场和困难家庭毕业生、就业见习、中小微企业等特色专场活动，具体场次安排将在“好工作”微信公众号动态更新发布。

　　北京市人力资源社会保障部门还发出了《青春新赛道 就业新航程——致2022届毕业生的一封信》，提供求职指引，发布毕业生就业服务渠道，提醒有关权益维护等。对有就业意愿的毕业生提供1次职业指导、3次岗位推荐、1次技能培训和就业见习机会；对困难家庭毕业生开展“一人一策”精准帮扶，为每人至少提供3个就业机会，优先推荐岗位、组织培训见习和职业指导，促进毕业生尽快就业创业。对暂不就业的毕业生，鼓励他们参加就业见习，既可领取就业见习补贴，也可以丰富阅历、增长才干。（记者 陈旭）

(责编：曹淼、李源)

分享让更多人看到

推荐阅读
保水库安澜惠民生福祉
　　“以前进入5月，只要一下大雨，我就害怕，时不时自己也会去水库大坝上看看情况，生怕水库大坝会垮塌。现在好了，对水库进行了除险加固，水库也不漏水了，进入汛期也不害怕了。…
“牵手”国之重器 夯实国家水网主骨架
　　2022年7月7日，湖北省丹江口市三官殿街道格外不同，备受瞩目的引江补汉工程在这里拉开建设帷幕。 据了解，引江补汉工程是南水北调后续工程首个开工项目，是全面推进南水北调后续工程高质量发展、加快构建国家水网主骨架和大动脉的重要标志性工程。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部