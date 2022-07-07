原标题：2022年暑期北京地区毕业生就业服务月启动

记者从北京市人力资源和社会保障局获悉，自7月1日起至8月31日，北京市开展“2022年暑期北京地区毕业生就业服务月活动”，预计将组织各类就业服务活动120余场，6000余家用人单位提供就业岗位2万个。

本次服务月活动主要通过线上开展，毕业生可在“北京毕业生就业创业服务平台”官方网站参与，服务项目包括个人求职、实名制登记、招聘活动、就业见习、档案服务、政策服务、就业创业指导、申领补贴等。活动期间，北京市将进一步拓宽服务渠道，鼓励协同各类人力资源服务机构、社会组织等社会力量参与毕业生就业服务，高频开展网络招聘，陆续举办专精特新、医药卫生、人工智能等行业专场和困难家庭毕业生、就业见习、中小微企业等特色专场活动，具体场次安排将在“好工作”微信公众号动态更新发布。

北京市人力资源社会保障部门还发出了《青春新赛道 就业新航程——致2022届毕业生的一封信》，提供求职指引，发布毕业生就业服务渠道，提醒有关权益维护等。对有就业意愿的毕业生提供1次职业指导、3次岗位推荐、1次技能培训和就业见习机会；对困难家庭毕业生开展“一人一策”精准帮扶，为每人至少提供3个就业机会，优先推荐岗位、组织培训见习和职业指导，促进毕业生尽快就业创业。对暂不就业的毕业生，鼓励他们参加就业见习，既可领取就业见习补贴，也可以丰富阅历、增长才干。（记者 陈旭）

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