原标题：为了每一个1076万分之一

2022年，全国毕业生规模和增量均创历史新高，达到1076万人，比上一年增加167万人。在毕业生身后，各地教育主管部门、高校、教师、企业等创新服务形式、开拓就业渠道、凝聚就业资源，助他们一路“升级”，直至求职“通关”。

近日，人力资源和社会保障部印发通知，将于7月至12月，通过开放未就业毕业生求职登记、完善实名帮扶、推动公共部门岗位加快落地等9方面措施，对2022届离校未就业毕业生集中开展服务攻坚行动，保障毕业生的求职之路。

2022年，全国毕业生规模和增量均创历史新高，达到1076万人，比上一年增加167万人。保障高校毕业生就业创业，打造更多就业增长点，推动落实学生就业工作，成为有关部门和各地高校的当务之急。

求职“通关”有了多方助力

“同学们，张家港沙洲电力有限公司的录用名单已出，恭喜大家。”盯着手机QQ群里跳出的这几个字看了许久之后，南京工程学院2022届新能源专业本科毕业生张皓尊扔下手机夺门而去，“太激动了，要去打场球发泄一下。”他说。

因为准备考研初试、复试，张皓尊错过了整个求职黄金季，等他开始找工作时，已经是4月初。张皓尊给几家公司投了简历，但均已石沉大海。就在他沮丧不已的时候，辅导员郭欣瑜在学院的QQ群里发来张家港沙洲电力有限公司的招聘启事。

同时，学校还包了一辆车送同学去面试。在学校的一路护送下，张皓尊和同学们终于在张家港与该公司的招聘人员进行了面对面的交流，“听他们介绍了公司的情况后，我心里有了底。”张皓尊说。

面试结束后，当天下午同学们就返回了学校，3天后，张皓尊终于等来了被录用的好消息。

每年毕业季，都会有一些毕业生因为各种原因，不能立刻找到属于自己的职场位置。在他们身后，各地教育主管部门、高校、教师、企业等创新服务形式、开拓就业渠道、凝聚就业资源，助他们一路“升级”，直至求职“通关”。

“云端”面试让学生企业都受益

哈尔滨工程大学动力与能源工程学院2022届硕士毕业生李阳在今年3月春招时，已经与某知名汽车企业签约，结果5月初却被公司告知解约。

“因业务调整，很多汽车企业的项目终止，不需要再进新人，这对我来说犹如晴天霹雳。”拿着手中已经废掉的就业协议，李阳顿感前途渺茫。无奈中，他拨通了学校就业指导服务中心的电话，接电话的黄超老师得知李阳之前还面试过一家航空公司，而该公司恰好是学校的合作单位，便第一时间帮李阳进行对接。

让李阳没想到的是，和黄老师沟通后的第二天，他就接到了之前面试的航空公司的电话，并顺利签约，“原来，黄老师和我沟通后，就联系了这家航空公司，在老师看来，我在这家公司的发展将远远超过我之前自己选的企业，这次波折可能让我因祸得福了。”

山重水复疑无路，柳暗花明又一村。“云端”求职让毕业生足不出户就能遍寻“橄榄枝”。

在重庆大学，学校针对国家重点行业重点企业的需求，结合该校学科建设以及人才培养特点，推出了“先进制造与大国重器专场”“住房和城乡基础设施建设专场”“人文社科、经济管理与金融专场”等线上双选会，400余家参会用人单位为2022届毕业生提供了4.4万余个就业岗位。

前不久，江苏省高校招生就业指导服务中心联动全省35家高校和147家企业，同步为毕业生开展视频面试。今年1月至4月，江苏高校依托省大学生智慧就业平台共举办818场校园招聘会，其中网络招聘会786场，共发布岗位需求61.4万个。

在网络招聘中受益的毕业生不胜枚举。“今年3月份，我通过线上视频的方式参加了学校组织的企业‘云游’宣讲活动，通过企业公众号投递了简历，在经过公众号设定的AI视频面试初筛以及公司人事线上面试后，最终成为河北药明生物技术有限公司的一名新员工。”河北科技大学食品与生物学院2022届毕业生陈永媛介绍说，“空中宣讲会”可以为招聘企业和毕业生节省大量时间，毕业生可以一天内参加多个线上招聘会，企业也可以在线上同时面向多个学校进行“云展示”。

为毕业生提供个性化就业指导

迷茫、慌张与焦虑，一度将重庆大学电气工程专业研三学生袁艺嘉压得喘不过气。“整整7个月里，我除了忙毕业论文，就是在学校就业信息网站上刷招聘信息。”但让袁艺嘉沮丧的是，投出的简历大多石沉大海。

“是学校举办的就业指导会帮助我找到了原因。”袁艺嘉说，在就业指导会的指导下，他修改了自己的简历，突出了专业能力扎实、学习能力强以及在电力系统安全分析方面有工作经验的特点，果然此后发出的简历逐渐有了回音。

有一天，辅导员发来了学校“访企拓岗促就业行动”对接的企业招聘信息，国家电网公司西南分部位于成都的岗位，跟袁艺嘉的专业十分对口，于是他立刻提交了简历，并顺利通过了笔试、面试。一个多月前，他接到了签订就业协议的邀约。

“当时我很激动，马上登录学校的签约系统进行确定，却发现系统设置了24小时的‘冷静期’，避免有同学冲动签约。”袁艺嘉说，学校贴心地为大家考虑到了每个细节，这让他很感动。

让毕业生了解社会、企业的真正需要，并指导学生展示出自己最有竞争力的一面……各大高校“绞尽脑汁”，帮助越来越多的毕业生敲开职场大门。

河北师范大学2022届毕业生周雨佳告诉科技日报记者，学校邀请了有经验的面试官，为大家提供更加贴近实际的模拟面试；还帮助他们优化简历，这些都成为她签约石家庄精英中学高中地理教师岗位的关键。

在哈尔滨工程大学，学校就业指导服务中心的老师、学院的副书记和辅导员都成为了学生和企业之间的桥梁，学校会收集未就业毕业生的就业意愿，采取正确引导、精准对接、逐一推荐的工作方式，将岗位信息分类后精准推送给未落实毕业去向的毕业生。学校多部门还联合设置了毕业生就业缓冲区，并深入挖掘科研团队设岗用人潜力，为暂时未就业的毕业生提供教学、科研和管理等辅助岗位。

在南京工程学院，学校对升学留学、自主创业、考公考编、应征入伍等不同类型的毕业生群体因人因策制定个性化指导和帮扶举措，帮助他们解决简历制作、面试技巧、企业推介、考研调剂、就业心理调适等问题，同时制作签约指南，指导毕业生签订就业协议、在线填报就业方案。

志不求易者成，事不避难者进。高校毕业生是国家宝贵的人力资源，支持帮助学生们迈好走向社会的第一步，既是为每个毕业生及其家庭送上的来自社会的第一份礼遇，也将为我国建设人力资源强国厚铸基石。（记者 金凤 李丽云 雍黎 实习记者 陈汝健 实习生 单倩澜）

(责编：曹淼、李源)