人民网记者 周晶 丁亦鑫

2022年高校毕业生预计达1076万人，同比增加167万人，规模和增量均创历史新高。保障高校毕业生等重点群体就业，至关重要。稳住了重点群体，就稳住了就业基本盘。

援企稳岗 稳定经济实体稳定就业

为降低疫情影响，稳定经济实体稳定就业，今年5月31日，人社部等四部门印发了《关于扩大阶段性缓缴社会保险费政策实施范围等问题的通知》，提出了6条实实在在的举措，助力稳就业保民生。其中包括将大型企业稳岗返还比例由30%提至50%；拓宽一次性留工培训补助受益范围，由出现中高风险疫情地区的中小微企业扩大至该地区的大型企业；各省（自治区、直辖市）还可根据当地受疫情影响程度以及基金结余情况，进一步拓展至未出现中高风险疫情地区的餐饮、零售、旅游、民航和公路水路铁路运输5个行业企业。

“这段时间，公司收到了稳岗返还资金，给企业发展注入了资金‘活水’。”北京易智时代数字科技有限公司董事长李建华告诉记者，公司今年将面向应届高校毕业生招聘100多名工程师，专业领域涉及虚拟现实、人工智能等方向。

据人社部6月30日发布的数据显示，1至5月，全国已有273万户企业获得稳岗资金共计129亿元，惠及职工5189万人。

此外，各地也在出实招，对招用应届高校毕业生的企业给予“真金白银”补贴。北京市对招用2022届本市高校毕业生、签订劳动合同并参加失业保险的企业，按照每人1500元的标准给予一次性扩岗补助；重庆对吸纳应届高校毕业生稳定就业6个月以上的中小微企业，提供每人2000元人民币的补贴；上海市对招录登记失业三个月以上人员或上海市2022届高校毕业生的用人单位，按每人2000元给予一次性吸纳就业补贴……

国务院发展研究中心宏观经济研究部研究员张立群说，这些细化措施发力精准、支持面广，如何让这些措施尽快从政策层面的“呵护”转变成实实在在的经济动力，将是我们下一步努力的方向。

拓岗位规模 多渠道拓岗促进就业

为服务高校毕业生就业，教育部在3月份印发《关于开展全国高校书记校长访企拓岗促就业专项行动的通知》。教育部数据显示，此项行动开展以来，已有2169所高校走访用人单位5.8万家，新增就业岗位114.9万多个、实习岗位44万个。

“这既是对‘高校书记校长访企拓岗促就业专项行动’的具体落实，也是促进高校毕业生高质量就业、推动学校教育教学高质量发展的重要举措。”中国教育科学研究院研究员储朝晖说。

5月份，湖南师范大学化学专业的胡锦轩收到了长沙市一所高级中学的任职通知。“多亏了学校办的招聘专场。”胡锦轩告诉记者，除了双选招聘会，身边的不少同学还通过线上平台找到了理想的工作。

这个平台，就是教育部于今年3月28日升级上线的国家24365大学生就业服务平台。截至6月22日，教育部联合相关部委、行业协会、企业等，举办24365专题网络招聘活动75场，累计提供岗位847万个。同时，与12家机构联合开展“24365校园招聘服务”，发布岗位累计3140万个，毕业生投递简历1.67亿人次。

政策性岗位也在不断扩大。在连续两年扩招的基础上，2022年中央机关及其直属机构与地方各级机关公务员共计划招录11.6万名应届生，比去年增加0.9万名。

其中，江西省提出政策性岗位面向应届高校毕业生招录岗位不得低于40%的要求；山东省属国企今年力争拿六成岗位向高校毕业生招聘；上海市属和区属国有企业要安排不低于50%的就业岗位面向上海市高校毕业生定向招聘……

“值得注意的是，今年国家还发布了多个文件鼓励高校毕业生到基层就业，放宽基层岗位条件。对高校毕业生来说，到基层干事创业也会对个人的实践经验和人生历练产生积极影响。”中央财经大学商学院教授朱飞说道。

重点帮扶 覆盖困难学子不落下一人

当前，未充分就业群体依然牵动各方的心。在财政部支持下，教育部实施“宏志助航计划”，对就业困难的学生，开展线上线下就业能力培训。目前“宏志助航计划”已线下培训2022届高校毕业生6.9万人，线上培训66.8万人。

“简历撰写与优化”“群体面试与领导力提升”“个体面试与表达能力”……今年5月底，参加学校开展的“宏志助航计划”就业能力培训后，贵州大学2022届药学专业毕业生安旭民收获满满，已成功签约心仪的工作单位。“印象最深的是培训班的体验式教学，让我在实践中提高了能力。”安旭民说。

就业路上，不落一人。对于有劳动能力和就业意愿的脱贫家庭、低保家庭、零就业家庭以及残疾和长期失业的高校毕业生，教育部明确要求为每人至少推送3-5个针对性岗位信息，优先组织参加职业培训和就业见习，及时兑现一次性求职创业补贴。

“高校毕业生等重点群体就业问题是一篇大文章，就业帮扶是其中重要一步。想最终破题，既要解好燃眉之急，又要放开长远眼光，沉淀优秀经验和做法，适应网络就业新常态，不仅要让当前的高校毕业生等重点群体有满意的去处，还要为今后的毕业生们开创更好的就业局面。”储朝晖说。

(责编：曹淼、李源)