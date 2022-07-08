本报北京7月7日电 （记者李心萍）记者7日从国家邮政局获悉：上半年，快递业务量预计超500亿件，约同比增长3.6%；业务收入预计接近5000亿元，约同比增长2.8%；日均业务量恢复至3亿件以上，超去年同期水平。

——行业加速恢复，市场规模曲线回升。

上半年，快递业规模短暂下降后迅速回升，实现正增长，展现出良好的发展韧性。

国家邮政局发展研究中心业务研究三部副主任王岳含表示，这主要得益于国内疫情防控形势总体向好，补偿性消费潜力得以释放。再加上“双品网购节”“618”等促销活动相继开展，带动快递业务量快速回升，日最高业务量超4亿件。

此外，农产品市场的繁荣活跃、中部地区的潜力释放，成为带动行业增长的重要力量。今年以来，随着“快递进村”工程深入推进，农产品上行渠道日益畅通，农产品快递包裹稳步增长。除樱桃、荔枝等已成规模的农产品外，古田鲜银耳、东台西瓜等农产品也通过快递渠道走向全国。上半年，中部大部分省份业务量增速超全国平均水平，中部地区业务量在全国的占比预计提升1个百分点以上。

——时效小幅下降，服务质量保持高位。

上半年，受部分月度配送网络阻断影响，快递业服务时效小幅下降，但服务质量总体保持较高水平。王岳含分析，这主要得益于行业企业通过细化升级操作规范，提升无人机、无人车、无人设施收投比例，综合运用专人进驻、无接触接驳等多种方式保障服务畅通，有效应对疫情造成的网络受阻情况。

与此同时，快递企业积极推动服务分层与产品分类，满足消费者个性需求。例如，针对农产品寄递，快递企业定制化开展产地直发、冷鲜直寄、专线运输等寄递服务，通过定制包装、立体运输、优先中转、营销赋能、特征码追溯等方式，满足不同群体服务需求。

——加大投入力度，基础能力持续加强。

上半年，快递企业不断加大枢纽节点建设力度，在上海、浙江等多地布局、投用智慧科技、电商物流产业园，启用广州、东莞等地分拨、仓储中心，推动转运设施从单一功能体向集仓储分拣、冷链供应链、产业孵化等功能于一体的综合产业设施升级。

同时，快递企业不断完善综合运输体系，网络联通性有所增强。在公路运输方面，积极拓展海口等地陆运直发专线，加密点对点干线运输通道。在航空运输方面，行业自有航空公司加大全货机购置力度，远程运输能力有所提升。

——出海步伐不停，全球网络日益完善。

上半年，受全球疫情、运输成本高企等因素影响，邮政快递跨境业务量有所下降，但与一季度相比，二季度降幅有所收窄。业务量的下降并没有放缓快递企业出海步伐，行业在全球网络布局、国际枢纽建设、海外落地配送等方面的能力和水平，均有一定程度提升。

全球网络布局日益完善。上半年，快递企业加大海外网络与设施建设，国际服务通达的国家与地区数量进一步增加。

出海运输通道日益立体。上半年，行业加快公铁水航立体跨境运输通道建设。特别是在航空跨境运输方面，新增自有全货机7架，跨境远程运输能力明显增强。

海外寄递服务日益多元。上半年，快递企业不断优化升级海外服务模式，丰富服务产品体系，在多国开通电商专递、快捷小包、小包专线、跨境冷链专线与集运服务，增强全链条、多元化、门到门服务能力。

王岳含表示，下半年，保通保畅政策红利效果将进一步显现，线上消费渐回活跃区间，快递业发展环境日益优化。同时，传统运行旺季的潜力空间依然可期，前期投入带来的能力提升，将推动快递业在畅通经济循环与支撑实体经济中发挥更大作用。

《 人民日报 》（ 2022年07月08日 08 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)