原标题：京东集团与国家电投达成战略合作，携手共筑能源行业数智化社会供应链

7月6日，京东集团与国家电投战略合作协议签约仪式在京举行。国家电投董事长、党组书记钱智民，党组成员、副总经理徐树彪，京东集团CEO徐雷，京东科技CEO李娅云等出席仪式并见证签约，徐树彪、京东集团执行副总裁王培暖代表双方签署战略合作框架协议，双方有关负责人签署具体合作协议及项目合同。

钱智民对京东近年来取得的成绩表示赞赏。他表示，国家电投定位先进能源技术开发商、清洁低碳能源供应商、能源生态系统集成商，正在以“2035一流战略”为指引，致力于建设具有全球竞争力的世界一流清洁能源企业，希望通过与京东开展战略合作，将京东的供应链优势与国家电投的新能源优势结合起来，在县域清洁能源发展的新跑道上，共同构建和发掘县域产业生态新价值，为千行百业绿色发展赋能，助推能源产业转型升级。

徐雷对国家电投给予京东的信任和支持表示感谢。他表示，京东定位于“以供应链为基础的技术与服务企业”，作为同时具备实体企业基因和属性、拥有数字技术和能力的新型实体企业，“以实助实”已成为了京东最为鲜明的企业实践。双方合作基础良好，京东愿以此次签约为契机，充分发挥自身基于供应链的零售、物流、数字化、物联网、保险等方面的优势，积极助力国家电投综合智慧能源体系的开发建设，探索更多商业模式与合作契合点，实现互利共赢。

根据协议，双方将以共建综合能源生态体系、共创数智化供应链为目标，围绕县域综合能源、数字化升级、物资采购、智慧物流、能源供应、碳中和规划、产业生态等领域，全方位开展深入合作。京东将为国家电投提供重大数字化系统的工程规划、实施、运营和维护服务，助力其提升数字化运营及管理水平；为国家电投综合能源生态体系注入京东云数智供应链优势能力，助力其打造以能源网为基础、融合社群网、联通政务网的数字化底座，链接县域综合能源及乡村振兴产业链，加快向综合智慧能源引领者转型。

构建清洁低碳、安全高效的能源体系已成为能源行业的共识和发展方向，而要实现这一目标，通过科技创新特别是以数字技术推动行业产业链、供应链升级是必由之路。此前，在能源行业，京东为陕煤集团搭建了运销云，促进煤炭行业数字化转型和国家能源供应的改善，在实践中取得了一份亮眼“成绩单”：陕煤业务流程缩短了40%；通过物流智能调度，煤炭运输效率提升了30%；在IT架构部分，服务器成本下降了30%以上；基本实现所有业务“一网通办”、资金预警“零风险”、煤款结算“一键化”和智慧决策“一屏知”，实现煤炭利用更高效、更绿色、更清洁。

作为以供应链为基础的技术与服务企业，京东在数智化社会供应链领域积淀了十余年的最佳实践。2017年，京东决定全面向技术转型，并战略性对外开放自身供应链能力，使越来越多的实体企业借助京东供应链获得更好成长。京东通过连接和优化社会生产、流通、服务各个环节，不断释放供应链效能，充分发挥数字技术的放大、叠加、倍增作用，对传统产业进行全方位、全链条的改造，加快数实融合进程，助力实体经济实现高质量发展。目前，依托这套供应链基础设施，京东服务了超800万活跃企业客户，成为近70%专精特新中小企业、超90%在华世界500强企业的共同选择。

(责编：董童、李源)