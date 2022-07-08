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百万千瓦级！全球最大水光互补电站开工建设

2022年07月08日07:59 | 来源：央视新闻客户端
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原标题：百万千瓦级！全球最大水光互补电站开工建设

　　今天(7月8日)，全球最大的水光互补电站——雅砻江柯拉光伏电站正式开工建设，这也是全球“水光互补”项目规模首次提升到百万千瓦级，将成为世界清洁可再生能源大规模集中开发的新样板。

　　柯拉光伏电站位于四川省甘孜州雅江县，项目分布在川西高原海拔4000米至4600米间，面积约16平方公里，相当于80个鸟巢的面积。电站装机规模100万千瓦，总投资53亿元，光伏组件达200多万块。柯拉光伏电站通过一条500千伏输电线路，接入今年3月刚刚全部并网发电的两河口水电站，实现水光互补。

　　国投集团雅砻江公司董事长 党委书记 祁宁春：明年电站全部投产发电后，每年可提供20亿度的清洁电能，相当于节约标准煤超60万吨，可减少二氧化碳排放超160万吨。

　　柯拉光伏电站也将充分发挥当地自然资源与文化资源优势，通过采取“光伏+特色产业”“光伏+旅游”“光伏+基础设施提升”等一系列措施，为当地带来“多能互补”的综合效益。

　　什么是水光互补电站？雅砻江有答案！

　　光伏电站发电依靠阳光照射，发电量在中午达到峰值，但夜间就降为零，白天阴天时发电功率也会降低。因此，光伏发电的随机性、波动性导致发出来的电能无法直接接入电网输送给用户。

　　而雅砻江柯拉光伏电站完美解决了这个难题，因为它附近有一个超级充电宝——两河口水电站。这个装机容量达到300万千瓦的水电站，可以用特有的调节能力，实现“水光互补”开发。

　　首先，光伏电站将发出的电输送到两河口水电站，成为两河口水电站的虚拟机组。接着，水电站用强大的调节能力平抑光伏电站发电功率的随机性和波动性，为电网提供稳定、高质量的清洁电力。

　　不仅如此，柯拉光伏电站还充分考虑当地放牧需求，将光伏支架增高，保障了牛羊放牧空间。光伏组件的覆盖还可以减少草场水分蒸发量，改善植被生长环境。

　　“数智化”水光互补电站助力乡村振兴

　　柯拉光伏电站是雅砻江流域清洁能源基地“十四五”以来首个开工建设的水光互补电站，与四川省最大的多年调节水库电站——雅砻江两河口水电站互补，首次将全球“水光互补”规模提升到百万千瓦级。

　　柯拉光伏电站接入两河口水电站对实现“双碳”目标，助力构建“绿色低碳 安全高效”的现代能源体系具有示范引领作用。

(责编：赵竹青、陈键)

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