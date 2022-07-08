原标题：十余城“一人买房可全家帮”，有一线城市也跃跃欲试

楼市政策，开始流行“集齐六张公积金卡买房”。

进入七月，楼市仍处在不断推出宽松政策的节奏中。近日，又有多地盯上了“一人购房全家帮”的“全家桶式”购房支持政策。

资料图：城区楼宇林立。 中新社记者 王东明 摄

唐山新政，唤醒“睡眠资金”

“唐山公积金”微信公众号消息，7月15日开始，唐山市住房公积金管理中心购房还贷推出新政，贷款购房父母可为共同还款人，也就是俗称的“一人购房全家帮”。

政策的具体规定为：凡是在唐山市区域内，单身职工贷款购房，其父母可作为共同还款人提供还贷帮助；已婚职工贷款购房，双方父母可作为共同还款人提供还贷帮助。

父母贷款购房子女或已婚子女夫妻双方可作为共同还款人提供还贷帮助。对于还贷能力不足的，作为共同还款人允许参与还贷能力计算提高贷款额度。

唐山市住房公积金管理中心在说明该政策的“含金点”时表示，一是可以促进本地房地产市场健康平稳发展，二是提高住房公积金贷款额度，增强保障性和互助性，三是唤醒“睡眠资金”，将家庭的“暗补”变为使用住房公积金的“明补”。

“当前公积金在实际使用过程中存在一些问题，比如实际买房人公积金的使用率不高，公积金给到购房者实际的优惠覆盖面不够等。”58安居客房产研究院分院院长张波解释称，此类政策刚好可以更大地发挥公积金作用，把一些沉淀的、长期未被使用的公积金释放出来。

唐山新政还提到，该政策不仅适用于住房公积金贷款购房，也同时适用于公积金职工商业贷款购房。“对于此类职工家庭，如果公积金贷款达到最高额度仍不够，还可以参与‘公积金+商业银行贷款’，据此就可以贷到更多的商业银行贷款。确保家庭能多贷则多贷，进而最大化地确保购房成本的降低。”易居研究院智库中心研究总监严跃进表示。

近日，唐山这个房价涨幅一度领涨全国的城市，因“房价跌入谷底”登上热搜。今年早些时候，唐山已发布了一系列稳楼市政策，包括取消限购限售、调整购房商业贷款与公积金贷款等。

深圳拟加入“全家桶”群聊

同样对“一人购房全家帮”思路产生兴趣的还有深圳。

7月6日，深圳市住房和建设局对《深圳市住房公积金贷款管理规定》进行修订，形成《深圳市住房公积金贷款管理规定(征求意见稿)》，向社会公开征求意见。

其中提及：申请人的配偶、父母、子女不论有无缴存住房公积金均可以作为共同申请人，申请人的配偶、父母、子女是购房人的，应当作为共同申请人。这也意味着，“一人买房全家帮”在深圳同样有望成为现实。

“当下深圳购房情绪比较低落，市场预期比较悲观。主要原因之一就是目前深圳房价还在历史最高位上，但大家对未来的收入、预期信心不足。”广东省城规院住房政策研究中心首席研究员李宇嘉认为，松动公积金政策，特别是“全家帮”的形式，不仅可以提高首付能力，还能提高月供能力，降低月供的负担，这是政策调整的出发点和落脚点。

身为调控政策向来谨慎的一线城市，深圳考虑松动公积金政策的背后，同样是基于其楼市成交量达到历史低谷的现状。

受疫情反复、一季度供需异常偏低等因素影响，深圳新房市场表现不及去年同期，而且相比去年下半年成交情况呈现高位回落。

二手房的跌幅更甚于新房。深圳房地产信息平台数据显示，今年1月至6月深圳二手住宅成交套数同比下降约64.96%。据乐有家研究中心统计，该成交量录得2007年以来最差表现。

“深圳未来政策的主旋律就是降成本，新市民、无房户优先购买。”李宇嘉表示，现在公积金购房提取门槛的降低，以家庭和直系亲属全部公积金作为居民购房的支撑，提振市场预期的信号很明显。

资料图：深圳。 中新社记者 陈文 摄

十余地“一人购房全家帮”，三四线城市为主

“公积金政策是属地化政策，由地方自主决定，地方的权限比较大。而且，公积金政策一般考虑的是刚需、改善，本地需求，具有降成本效应、支持合理需求的效应。”李宇嘉认为，因此松绑的压力比较小，一旦市场下行，各地纷纷把公积金政策作为纾困政策的首选。

“一人购房全家帮”则是本轮楼市公积金政策调整中比较创新的政策，当下已有十余地出台类似政策。

6月初，中国经济特区之一的广东省珠海市率先提出“一人购房全家帮”。在珠海市缴存公积金的职工，可提取账户余额的90%帮助其直系亲属购房支付首付款，也可按还贷提取，逐月提取公积金用于帮助其直系亲属偿还购房贷款。

同样的思路很快在四川资阳得到实施。6月6日，资阳提出实行公积金家庭代际间互助，缴存职工在本市行政区域内购买自住住房，可申请提取父母或子女住房公积金用于支付购房款。

新政推出的过程中，各地规定也愈发细化。例如，安徽池州明确，缴存职工家庭第二次申请住房公积金贷款购房时，家庭成员(夫妻双方及父母、子女)公积金账户余额可提取用于支付房款，提取总额和贷款额度之和不得超购房总价的80%。

值得注意的是，推出政策的十余城整体上以三四线城市为主，除了刚刚发布文件征求意见的一线城市深圳，只有天津为新一线城市。

“一些三四线城市的公积金贷款占房屋总价比例比较高，如果这个政策落实之后，对于市场的推动作用也会相对比较明显。”张波认为。

(责编：赵竹青、陈键)