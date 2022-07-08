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苏宁易购联合美的启动“夏日清凉节”

2022年07月08日08:07 | 来源：中国网科技
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原标题：苏宁易购联合美的启动“夏日清凉节”，目标冲刺24亿元

　　日前，苏宁易购与美的联合启动“夏日清凉节”活动，从6月20日到7月31日，开展“学子福利”“政企福利”“绿色智能消费补贴”等多项特色活动，助力国内消费提振，也将更多品质好家电带给广大消费者。

　　今年以来，苏宁易购与美的的合作不断深化，双方高层团队互访频繁。6月17日，美的集团副总裁、中国区域总裁柏林带队到访苏宁易购总部，与苏宁易购集团总裁任峻进行了深入沟通。

　　上半年，双方通过合力打造“美的品牌日”、联合召开“全球美粉节”动员会、共同举办“未来生活计划”2022年美的品牌巡展等活动，进一步提升合作规模和效率。数据显示，今年6月，美的在苏宁易购全渠道销售达22亿元，其中自营销售16亿，同比增长34%，面向下沉市场的零售云渠道同比增长近400%。其中，1-6月最高单品销售数量近20万套。

　　为了满足用户对高端智能家电的需求，双方发力“全屋智能解决方案”。据悉，美的旗下高端品牌COLMO在苏宁易购线下渠道销售明显提升，1-6月同比增长40%，COLMO品牌在美的全系产品销售占比达12%，占比同比提升5%。

　　近年来，双方持续深化合作，美的全系产品引入苏宁易购全渠道，为用户提供更多选择。618期间，美的产品在门店套购占比高达54%。其中，冷柜产品在线下销售量同比增长达到278%，空气炸锅类目销售增长121%。洗衣机本色系列产品滚筒和烘干机、超嫩力空气炸锅KZS7301XM更成为线下TOP1单品。

　　“苏宁易购和美的是相互支持、相互信任的战略合作伙伴。”柏林表示，“过去一年，美的见证了苏宁易购如何不惧挫折、攻坚克难、迎难而上，公司经营逐步转入正轨、积极向好。苏宁易购创办30多年，经历过风浪，是一个有深厚沉淀的大企业。美的将坚定支持苏宁易购发展，与苏宁易购携手走向更美好的未来。”

(责编：董童、李源)

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