新华社北京7月7日电（潘洁、边思琪）商务部新闻发言人束珏婷7日表示，5月以来国内消费保持恢复发展势头。商务部将落实好已出台的稳增长、促消费政策措施，从加力稳住大宗消费、优化消费平台载体、办好消费促进活动等方面，促进消费持续恢复。

这是束珏婷在当天商务部举行的网上例行新闻发布会上说的。她说，在加力稳住大宗消费方面，商务部近日会同有关部门出台了关于搞活汽车流通扩大汽车消费的若干措施，将与相关部门一道做好政策宣介和落实，同时深入开展新能源汽车、绿色建材下乡活动，鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。

在优化消费平台载体方面，束珏婷说，将加快推进国际消费中心城市培育建设，在印发首批培育建设典型经验做法的基础上，进一步加强宣传推广；推动步行街高质量发展，统筹开展智慧商圈、智慧商店示范创建，加快建设一刻钟便民生活圈，提升城市消费。加快健全县域商业体系，推动供应链、物流配送、商品服务下沉和农产品上行，扩大农村消费。

在办好消费促进活动方面，她说，将在做好疫情防控前提下，组织开展中国国际消费品博览会、国际消费季、中华美食荟等重点活动，指导各地因地制宜开展内容丰富、形式多样的消费促进活动，提振消费信心，激发消费潜力。

束珏婷介绍，2022年中国国际消费品博览会将于7月26日至30日在海南省海口市举办。本届消博会参展企业和品牌数量均超过首届，预计到会采购商将超过4万人；国际化程度更高，境外企业参展面积占比由首届的75%增加至80%，区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）成员国参展面积比首届增长了近20%。

“我们将通过举办消博会等一系列消费促进活动，推动国内消费市场加快恢复、持续增长，更好发挥消费对经济循环的牵引带动作用。”她说。

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