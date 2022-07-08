新华社北京7月7日电（记者姜琳、谢樱、李亚楠）就业是经济“晴雨表”，也是社会“稳定器”。今年以来，疫情等多重因素带来就业压力上涨。党中央、国务院高度重视，坚持将稳就业摆在突出位置，着力保市场主体，重点解决好高校毕业生、农民工等群体就业。

随着近期经济运行的积极变化增多，稳就业等政策持续发力，就业状况出现好转，就业形势正在逐渐企稳。

稳市场主体稳岗位

7月6日0时起，西安市部分公共区域实行7天临时性管控措施，位于李家村的秋林商场作为保供单位正常营业，但客流量仍比之前少一些。

商场所属西安秋林商贸有限责任公司人力资源管理人员吴平山告诉记者，疫情以来企业经营效益下滑，关键时期获得了政府大力帮助，2020年至今享受失业保险返还等各项支持近300万元。

“我们一直保持约270名员工，基本没有裁员。”吴平山说，“疫情总会过去，相信随着生产生活秩序恢复，经营就能好起来。”

7月的吉林延吉，烟火气逐渐恢复。位于公园路的丰茂烤串店，客人们隔桌而坐，店内香气四溢。

受疫情影响，此前这家店停业了将近两个月。5月底，门店所属延吉市丰茂德尚餐饮管理有限公司的账户，意外地收到了一笔资金。

“我们没有申请，政府就直接给予了支持，增强了企业渡难关、留员工的信心，延吉两个店60多名员工一位都没有失业。”公司经理玄今花说，不仅延吉门店的生意回暖，公司在上海的11家店最近也恢复了营业。

企业等市场主体承载着6亿人的就业创业，是稳住就业基本盘的关键。今年以来，一系列部署着力助企纾困、稳岗扩岗，一揽子政策全力促进就业、改善民生——

对餐饮、零售、旅游等5个特困行业企业及17个其他行业的困难企业实行阶段性缓缴社会保险费政策；提高企业失业保险稳岗返还标准，加力落实社保补贴、培训补贴等政策，推出一次性留工培训补助……

1至5月，全国已有273万户企业获得稳岗资金共计129亿元，惠及职工5189万人。经济运行出现改善叠加稳就业政策显效，就业形势逐渐改善。5月份，全国城镇调查失业率是5.9%，较上月下降0.2个百分点。

保重点群体保就业

在南华大学就业指导中心主任刘振中的记忆中，从来没有哪个暑期的就业工作像今年7月这样繁忙。

他告诉记者，尽管毕业生已经离校，但目前有80多家企业正面向该校进行网络招聘。就业中心的老师们几乎每天都在针对性地推送岗位信息给未就业毕业生，帮助他们尽快落实就业去向。

“从6月起，一批批企业跟我们对接招聘事宜，‘三支一扶’等基层服务项目提速推进。”刘振中说。

记者采访了解到，这一方面是企业复工复产加快，许多用人单位重启此前暂停或推迟的招聘计划；另一方面得益于人社、教育等部门协同各方，想方设法开拓市场化就业渠道，加快各类招考工作进度。

促进高校毕业生、农民工等群体就业是就业工作的重中之重。今年需要在城镇就业的新成长劳动力近1600万人，创多年来新高。其中高校毕业生增加到1076万人，为历史新高。有关部门专门出台了工作方案和多项政策，支持高校毕业生就业创业，稳定和促进农民工就业。 对高校毕业生，实施百万就业见习岗位募集计划，促进青年提升职业能力；通过开放求职登记、完善实名帮扶等9方面措施，对2022届离校未就业毕业生和35岁以下失业青年集中开展服务攻坚行动；推动各地聚合资源、归集发布一批适合高校毕业生就业的基层岗位，扩大基层就业空间……

对农民工，深化东西部劳务协作，大力培育劳务品牌，积极拓宽务工渠道；充分发挥就业帮扶车间等载体作用，提供更多就地就近就业机会；健全就业服务、技能培训、权益维护工作机制，促进脱贫人口就业增收。

截至5月底，全国脱贫劳动力务工规模达3133万人，成为巩固拓展脱贫攻坚成果的重要支撑。

优就业服务促匹配

7月1日，湖南省怀化市鹤城区，一场“助企纾困 职等你来”专场招聘会正在举办，普工、技工、管理等3000余个岗位吸引了不少求职者前来。

通过现场对接，42岁的王先生顺利找到一份护工工作：“就在家门口就业挺好，公司会先提供培训再上岗，解决我的技能问题。”

为搭建企业和劳动者高效对接平台，为各类求职者提供便利，自今年春节以来，我国持续提升就业服务，优化就业环境，促进人岗对接。

高频举办线上线下各类招聘活动。正在举办的“百日千万网络招聘”专项行动，截至7月3日，已发布各类岗位需求近1500万人次；国家级人力资源服务产业园、国家级人才市场和人力资源服务机构同步开展专项活动，各地也密集推出一系列招聘专场。

营造更为优质安全的就业环境。以打击就业歧视、虚假招聘和“黑职介”为重点，部署开展为期两个月的清理整顿人力资源市场秩序专项行动；聚焦虚假宣传、夸大宣传等群众反映强烈的问题，部署开展“山寨证书”网络治理工作。

加强建设零工市场支持灵活就业。内蒙古兴安盟、山西太原等地推出规范化零工市场；湖北在乡、镇、社区一级建成190家“零工驿站”，为灵活就业人员提供休憩和招工信息，日均登记求职超过6000人次。

强化困难人员就业援助和帮扶。畅通失业登记渠道，开展就业援助月等专项活动，运用公益性岗位兜底安置。今年1至5月份，帮扶失业人员再就业196万人，就业困难人员实现就业68万人。

在各方面共同努力下，5月份以来，就业呈现向好态势。展望下半年，随着经济运行逐渐恢复，就业形势有望继续改善。

同时也要看到，疫情等不利影响尚未完全消除，就业总量压力和结构性矛盾依然存在，青年就业困难仍待进一步破解。各地要落实落细各项稳就业举措，加力巩固向好势头，切实将稳就业这项民生头等大事办好。

(责编：王震、陈键)