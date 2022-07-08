朱涵、周蕊、唐弢

正值毕业季，多地为促进大学毕业生就业创业积极推出政策。上海、杭州等城市针对高校毕业生的最新落户政策，大幅降低了人才落户门槛，让大学生“先落户后就业”。此外，武汉、合肥等地向高校毕业生发放面试和就业补贴。

上海杭州等地大幅降低落户门槛，“先落户后就业”

近日，上海出台新政策：在沪各研究所、各高校应届硕士毕业生，世界一流大学建设高校应届硕士毕业生，世界一流学科建设高校建设学科应届硕士毕业生，无需“打分”，符合基本条件就可直接落户。同时，在沪“双一流”建设高校的应届本科毕业生，在五个新城、南北地区重点转型地区用人单位工作的，符合基本条件即可落户。

据悉，目前，非上海生源应届普通高校毕业生进沪就业落户标准分通常为72分，达到该分数即可落户。毕业生的毕业院校、学历水平等因素均会对积分产生不同程度影响。

6月27日，浙江杭州出台《全日制本科和硕士学历人才落户政策》，全日制普通高校本科及硕士研究生、2017年后录取的符合条件的非全日制研究生，毕业两年内可“先落户后就业”。而在此前，只有全日制普通高校博士研究生学历者可以在杭州“先落户后就业”。新政策出台后，能够享受这一政策的毕业生群体扩大。

“我希望留在上海、杭州这样有更多就业机会和发展平台的城市工作，在选择就业城市时也会优先考虑人才政策比较宽松的地方。”一名应届毕业生表示。

“新华视点”记者了解到，除了上海、杭州，武汉、大连、厦门等地近期也进一步放宽了高校毕业生的落户限制。

武汉推行先落户后就业政策，年龄不满45周岁（研究生不受年龄限制）的高校毕业生凭毕业证书在市内落户，其配偶以及未成年子女可随迁落户；大连取消毕业生来连落户限制，50周岁以下博士、硕士研究生，45周岁以下普通高校（含高职院校）毕业生，可享受先落户后就业政策，本人及其配偶、未婚子女由落户地派出所办理落户；厦门放宽了本科及以上毕业生落户条件，全日制本科及以上学历的往届毕业生落户降低年龄要求，由原先的“年龄45周岁以下”调整为“距离法定退休年龄5年以上”。

专家分析认为，今年全国高校应届毕业生数量较往年有所增加，受疫情影响，他们求职就业、安家落户的节奏比往年慢了很多。在中央稳岗位保就业的政策大背景下，各地纷纷降低落户门槛，目的是先帮助高校毕业生安顿下来，后续进行就业创业。

浙江大学公共政策研究院研究员夏学民表示，落户意味着能更好享受教育、医疗等公共资源。原先户籍门槛较高的一线城市此轮“放下身段”，体现了求贤若渴和努力促进大学生就业的积极态度。

新一线城市持续发力，“真金白银”促就业

除了放宽户籍限制，记者梳理发现，今年6月以来，包括武汉、福州、合肥、南宁等在内的多个城市还拿出“真金白银”帮助应届高校毕业生就业创业。

武汉对中小微企业吸纳应届高校毕业生就业且签订1年以上劳动合同的，按照每人1000元标准分别给予企业和个人一次性就业补贴；

合肥对于招用应届高校毕业生并签订劳动合同、参加失业保险的企业，按照1000元/人的标准给予一次性扩岗补助，并按照3000元/人的标准给予高校毕业生一次性就业补贴；

在福州，毕业3年内，有意在当地求职、创业以及实习、见习的全日制高校外地生源毕业生，均可申请最长不超过一年的免费住宿……

除了针对应届毕业生定向推出就业岗位、发放补贴，上述城市还为自主创业的高校毕业生提供一次性创业补贴、场地支持、创业担保贷款，对于毕业年度灵活就业的毕业生给予社保补贴等。

事实上，近年来，武汉、重庆、西安等新一线城市以较大力度的就业、创业、住房政策等吸引高校毕业生，已经产生一定效果。麦可思研究院日前发布的《2022年中国本科生就业报告》显示，2021届本科生在新一线城市就业的比例为27%，较2017届增加了3个百分点。

促进就业需打政策组合拳

“放宽落户政策只是政策组合拳之一，在将年轻人引进来后，还将加强线上就业创业指导和‘不断线’服务，‘云端’助力他们实现高质量就业。”杭州市人力社保局局长叶茂东说。

6月21日，上海出台《关于做好本市当前和今后一个时期稳就业工作的意见》指出，将高校毕业生等青年就业作为就业工作重中之重。上海市、区两级公共就业服务机构联合各类有招聘需求的重点企业，通过“上海人社”官方抖音号、微信视频号等新媒体平台推出10场直播带岗活动，直播活动每周一场，专门开设“高校毕业生专场”“就业见习基地专场”等特色直播场次。

集中岗位资源、集中发布信息、集中线上招聘……来自国务院国资委的信息显示，截至目前，已有近百家中央企业在落实去年秋招、今年春招的基础上，启动了夏季招聘活动。这是国资央企促进高校毕业生就业的具体举措之一。

多位专家表示，促进大学生就业，除了靠放开落户条件、兑现就业和创业补贴的“真金白银”，更要积极复工复产、打造优势产业、增加就业机会、提升公共服务质量、优化生活环境。

多名受访应届毕业生表示，不论选择哪个城市，理想的就业机会才是根本，“生活有奔头才是目的”。

“我们现在的引才政策不拼‘重金’，而是更多考虑人才需要哪些支撑，解决哪些后顾之忧。”浙江杭州余杭区委组织部相关负责人表示。

新华社北京7月7日电

(责编：王震、陈键)