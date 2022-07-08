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新催化剂能在可见光下高效去除甲醛

2022年07月08日08:27 | 来源：科技日报
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科技日报讯 （实习记者宋迎迎 通讯员孙竹媛）记者近日从青岛大学获悉，该校环境科学与工程学院杨东江教授团队的朱玉坤副教授在前期光催化剂的研究基础上，成功研发用于分解甲醛等气体污染物的可见光催化剂，并实现成果转化。

传统光催化剂主要是以纳米二氧化钛为代表的半导体材料，在光的照射下，半导体材料发生光催化反应，产生出强氧化能力的空穴、羟基和超氧自由基等活性物质，可氧化分解有机化合物等，因而具有抗菌、除臭、自清洁和净化空气等功能。

朱玉坤此前长期对光催化剂开展了研究，相关研究成果相继刊登在《德国应用化学国际版》《应用催化剂B：环境》和《材料科学与技术（英文版）》等期刊上。

基于前期光催化剂的研究成果，朱玉坤又研发出用于分解甲醛等气体污染物的可见光催化剂。该光催化剂突破了传统氧化钛光催化剂仅在紫外光条件下响应的限制，在室内自然光和日光灯的照射下，即可实现甲醛的高效去除，有效改善室内空气质量。此外，该技术在实现分解甲醛的同时兼具抗菌功效，这对夏季高湿环境带来的霉菌滋生起到良好的抑制作用。同时，该催化剂具有绿色环保的优势，不会对人体和环境带来伤害和次生污染，可用于对建筑、汽车、船舶等领域的空气污染进行净化处理。

(责编：王震、陈键)

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