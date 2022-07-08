王绍绍

人民网北京7月8日电 （王绍绍）日前，为进一步提高工业能源利用效率，推动优化能源资源配置，工业和信息化部等六部门发布实施了《工业能效提升行动计划》（以下简称《行动计划》）。

“《行动计划》的出台，对推动提高工业能源利用效率，促进优化能源资源配置，指引和推进节能服务产业发展具有重要意义。”中国节能协会副秘书长孟帆在接受人民网财经采访时表示。

《行动计划》有利于准确把握节能服务产业在工业节能提效中的重要地位

节能服务企业通过提供合同能源管理、节能量保证、工程总承包、维保服务和能源费用托管等多种模式服务，挖掘能效潜力，助力节能降耗、降本增效。

“以合同能源管理为例，节能服务企业与用户签订能源管理合同，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润，大大降低了用能单位节能改造的资金和技术风险，充分调动了用能单位节能改造的积极性。”孟帆说。

近年来，工业和信息化部等国家部委积极出台政策推动工业节能提效，发布《工业节能管理办法》，组织开展国家工业节能监察，实施工业节能诊断服务行动，每年遴选发布国家工业和信息化领域节能技术装备产品推荐目录，开展“节能服务进企业”等系列活动。

孟帆认为，这些举措为节能服务产业快速发展创造了良好的政策环境，有力推动了节能服务企业与工业企业的紧密对接，促进先进技术、装备和管理模式进入工业企业，为企业节能降耗、降本增效注入新动能。

据了解，我国节能服务产业正飞速发展。2021年产业总产值达到6069亿元，2021年全国新增注册节能服务企业总量同比增速达23.8%，2021年节能服务产业从业人数同比增长9.8%，全行业发明专利授权量超过800项，以合同能源管理模式实施的节能提升能效项目投资1384亿元。

《行动计划》有利于给节能服务产业带来发展新机遇

中国节能协会预计到“十四五”末，节能服务产业总产值超过1万亿元，带动就业人数100万人以上，年新增节能与能效提升投资1500亿元以上。孟帆表示，《行动计划》为节能服务企业指出了新的目标方向，主要体现在以下几个方面。

一是要聚焦重点用能行业与用能领域，深度参与钢铁、石化化工、有色金属、建材等传统行业节能提效技术工艺改造升级，为节能提效改造升级提供优秀解决方案。同时，也要在既有工作基础上，为机械、造纸、纺织、电子等行业推荐提供先进的节能提效技术装备，加快提升全行业能效水平。

二是加强节能诊断服务能力，针对用能企业开展系统性节能诊断服务，系统梳理企业各环节节能潜力，帮助企业掌握家底。同时，通过结构节能、技术节能、管理节能，实现系统节能和科学用能，促进用能企业节能降耗、降本增效。在节能诊断中，深入落实重点通用用能设备能效提升行动计划，开展存量用能设备节能改造，推进企业能效水平提升。

三是加大企业科技创新力度，要鼓励中小企业专注主业、深耕细作、强化创新。节能服务企业应加强科技创新、服务创新和商业模式创新，为用户提供“一站式”综合能源服务，同时综合运用人工智能、5G等新一代信息技术，帮助用能企业加速能源数字化转型，赋能节能提效改造，提高企业能源利用效率。

在孟帆看来，当前，节能服务产业面临重大发展机遇，要抓住当下的发展良机，按照《行动计划》部署要求，进一步提升服务质量，创新服务模式，延伸服务内容，为用能企业提供高质量的一揽子综合服务，助力工业企业践行绿色发展理念，持续提升能源资源利用效率，加快实现节能提效与绿色低碳转型。

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(责编：杨曦、高雷)