人民网北京7月8日电 （记者杨虞波罗）今日上午，国新办就防汛救灾工作情况举行国务院政策例行吹风会。中国气象局应急减灾与公共服务司负责人王亚伟表示，全国自3月17日入汛以来，平均降水量为280.6毫米，较常年同期偏多10.7%，为2017年以来历史同期最多。其中，降雨呈现出南北两条多雨带的特点，在南方，珠江流域的降水量为历史同期的最多，在北方，辽河流域降水量为历史同期的第二多。全国平均气温为15.8℃，比常年同期偏高了0.7℃，这也是历史同期第二高。

王亚伟介绍，今年入汛以来全国天气气候主要呈现出以下几个特点，一是南方暴雨过程多，落区重叠。入汛以来，共出现了18次区域性暴雨过程，特别是5月以来有11次，累计雨量大、影响范围广、持续时间长、降雨落区高度重叠。

二是降水强度大，极端性明显。入汛以来，南方出现3134个暴雨站日，较常年同期偏多了将近30%，为历史同期第二多。广东、广西两省降水量均为有气象记录以来历史同期最多。特别是5月21日至6月21日华南龙舟水期间，广东、广西、海南岛中东部累计降雨量普遍有200到500毫米，部分地区达到了600到1000毫米。

三是台风登陆偏晚，影响范围广。今年以来，西北太平洋和南海共有4个台风生成，其中有1个台风登陆我国，生成和登陆的个数均接近常年同期。今年首个登陆我国的台风“暹芭”较常年初台登陆的时间偏晚、强度偏强，具有影响范围广、持续时间长、风雨强度大、局地对流强、台风外围出现多个龙卷的特点。“暹芭”台风残余环流先后影响了16个省（区、市）；海南、广东、广西、湖南、河南、安徽等地超过60个测站的日降雨量达到了特大暴雨的量级，海南三亚国家气象观测站的日降雨量达到了421.6毫米，突破了当地日降雨量的历史纪录。

四是强对流天气频繁，局地灾害影响重。入汛以来，我国共出现20次强对流天气过程，26个省（区、市）共有470余县次受到了冰雹、雷暴、大风等强对流天气的影响，已确认出现17次龙卷天气，其中中等强度以上龙卷7次。但与去年同期相比，我国今年龙卷总体强度偏弱。

五是6月我国气温创历史新高。6月我国平均气温21.3℃，较常年同期偏高了0.9℃，为1961年以来历史同期最高。其中，河南、陕西、甘肃、宁夏、山西、山东、江苏、安徽6月气温均为历史同期最高。6月13日以来，区域性高温天气过程一直在维持，高温强度强、持续时间长、影响范围广、影响人口多。6月25日，河北省、河南省分别有90个和29个国家气象站达到或超过40℃的气温，其中河北的灵寿县达到了44.2℃，为今年出现的最高气温。

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