原标题：北京市首家重整成功上市公司福石控股公布未来发展新方向

7月6日，新形象 新定位 新未来——“元宇宙+新能源汽车”战略合作启动仪式在北京举行。会上，刚刚完成证券简称变更的福石控股与中关村大数据产业联盟、北京市石景山区现代创新产业发展基金有限公司等合作伙伴签订了战略合作协议，将共同启动“元宇宙+新能源汽车”战略合作。

福石控股作为民营企业，主动致力于服务新时代首都发展，投身于石景山区“一起向未来”的首都城市复兴新地标建设。福石控股与中关村大数据产业联盟、石景山区现代创新产业基金等合作伙伴签约开启“元宇宙+新能源汽车”战略合作，将以资源整合的方式和创新思维，借助多样化手段，服务首都新型实体企业，合作经营元宇宙领域内研发与产业集群建设项目，展示上市公司“新形象、新定位、新未来”。

在沟通说明会上，福石控股披露了公司新的定位和发展方向。福石控股将转型升级为一家“营”“销”并重、人与科技并重的全链路科技营销传媒集团，布局前瞻技术服务手段，进入元宇宙营销领域，并与旗下全资子公司迪思传媒原有业务板块整合，覆盖品牌建设、市场营销、公关传播的全产业链，为品牌方的爆款营销、可持续发展全面赋能，为企业的智慧经营提供全领域、全站式的解决方案。

据悉，公司未来的三个发展方向：一是算法驱动的内容营销。未来将进一步基于迪思传媒的业务板块、专业团队和客户资源，加深大数据和数字化技术在内容产业的应用。二是以用户运营为核心的私域营销。将开拓用户体系化、精细化、商业化、数据资产化的运营模式，为客户提供从“流量经营”到“用户经营”迁移的解决方案。三是探索元宇宙营销。开展数字化沉浸式虚拟场景体验等下一代营销技术，并继续升级目前的营销手段与服务经验，结合资本市场资源及工具实现在新技术领域的布局。

(责编：董童、李源)