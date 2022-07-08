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民航局：两方面细化防控措施 坚决守住“外防输入”民航关口

2022年07月08日15:32 | 来源：人民网
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人民网北京7月8日电 （记者王连香）“近期，国内外经贸和人员往来有序恢复，我国外防输入压力不断加大，防范疫情输入任务十分艰巨。”民航局飞行标准司副司长孔繁伟在今日召开的国务院联防联控机制发布会上指出，民航局始终坚持“外防输入，内防反弹”总策略，毫不动摇坚持“动态清零”总方针，在落实《新型冠状病毒肺炎防控方案》第九版要求基础上，按照科学精准的原则，从两个方面持续细化各方防控措施，坚决守住“外防输入”民航关口。

一是压实责任、主动服务、精准管控疫情传播风险。要求航空公司落实主体责任，及时发布和更新疫情防控要求，严格测温验码；点对点做好服务，提前通知旅客进行个人健康监测，加强个人防范，做好登机前准备工作；进一步规范服务标准和流程，科学设置客舱温度和通风量，明确机上卫生间消毒频次，引导旅客在乘机过程中规范佩戴口罩，分时分区就餐，减少非必要的活动；加强与地面保障的衔接配合，组织旅客快速有序下机，防范疫情在机上传播。

二是提高效率、疏通堵点、防止旅客聚集。指导机场进一步梳理优化入境旅客保障流程，合理划分功能区域，提高使用效率；为入境旅客提供全流程服务，通过站位式引导、安排专人为特殊旅客服务、及时协调联检单位等措施，减少旅客在机场的滞留等候时间，确保在最短时间内完成闭环转运。

此外，孔繁伟还表示，近期，民航局将进一步发挥口岸机场疫情防控专班的作用，统筹地方政府、航空公司、机场等单位职员持续做好机场高风险重点管控岗位人员的防控工作，继续落实好高风险岗位人员“两集中”等各项防控要求，加强从业人员岗前培训，严密健康监测和健康管理，强化作业期间的监督检查，切实将闭环做到闭紧闭实闭严，防止破环漏防。

(责编：王连香、高雷)

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